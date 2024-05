48 tenistas están clasificados para los cuartos de final del Rafa Nadal Tour by Santander 2024

La jornada de octavos de final de la undécima edición del Rafa Nadal Tour By Santander 2024 deparó partidos de gran calidad para definir el cuadro de cuartos en las categorías sub 12, sub 14 y sub 16.

Las pistas del Tennis Academy El Cortijo fueron testigos de 48 partidos en categoría alevín, infantil y cadete, tanto en la modalidad masculina como femenina, para decidir a los tenistas que desde mañana viernes afrontarán la ronda de cuartos de final del torneo.

Entre los clasificados destaca la presencia de cuatro jugadores del Tennis Academy El Cortijo, el club organizador del evento, como son Álvaro Monzón, Marina Ruiz, Darío Ortega y José Vega.

Protagonismo canario

El grancanario, José Vega Ponce derrotó a Ian Barroeta en la categoría sub 14, en un duelo en el que el tenista isleño tuvio que remontar un primer set adverso para terminar imponiéndose por 2-6, 7-6 y 7-6).

Los también grancanarios Darío Ortega, campeón del 2023, y Diego Reyes, en la categoría sub 16, o los tinerfeños Stefan Sangichev y Adán Lucio en la categoría sub 14, demostraron el alto nivel de los tenistas en el Archipiélago. Ortega se impuso en dos sets (6-1 y 7-5) a Reyes, mientras que Lucio no dio opción a uno de los grandes favoritos, Sangichev (7-5 y 6-3). Otro de los duelos canarios cruzó a las grancanarias, Isabela Pulido y Adriana Calvo, con victoria de la primera por 7-5 y 6-1.

Por otro lado, y como partidos más destacados de la amplísima representación canaria, la grancanaria Marina Ruiz se deshizo de la jugadora hindú, Jain Sana Meher, por 6-3 y 6-2 en la categoría sub 12, mientras que uno de los grandes candidatos al título, Álvaro Monzón, superó a Tristán Lang por un doble 6-1.