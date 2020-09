Ha sido incluida en la lista de 17 preseleccionadas para el Eurobasket

Siempre es un lujo ser llamada por la selección. Es verdad que llevo varios años seguidos, pero es un privilegio estar entre las candidatas que vamos a pelear por ir al Europeo. Estoy muy contenta con esta nueva oportunidad que se me presenta.

Volver, porque en el último Mundial celebrado en Tenerife usted fue el último descarte

Siempre me tomo estas prelistas como un reto. Está claro que el año pasado me hubiera gustado ser parte de las 12 jugadores que actuaron en el Mundial. Es lo que pasó y ya está. Este año he tenido una buena temporada con mi equipo, el Wisla Cracovia, y solo me queda seguir trabajando para quedar incluida en la lista final.

¿Cómo analiza la confección de esta primera lista de España?

Es diferente a las que se han hecho años atrás. Falta Alba Torrens y Sancho Lyttle, dos jugadorazas que vamos a echar de menos. Las bases son fijas y después hay ocho aleros y seis pívots, por lo que los descartes creo que saldrán de estas posiciones. Pienso que somos un equipo que mezcla juventud y experiencia, con mucha garra; si sabemos conjuntarnos bien, haremos cosas bonitas.

¿Cree que la baja de Alba Torrens le beneficia a la hora de su inclusión en la lista final?

Sí y no. Alba y yo jugamos en la misma posición, pero no tenemos el mismo perfil. Me afecta directamente, aunque no su baja creo que nos ayude. Todo el mundo querría que Alba estuviera en el Europeo y, sobre todo, que no tuviera problemas en su rodilla.

¿Ha hablado con Lucas Mondelo tras el Mundial de Tenerife?

Sí. En noviembre estuvimos concentradas de nuevo para jugar dos amistosos y claro, hablamos, por supuesto (ríe).

¿Pero durante la temporada?

No nos hemos enfrentado entre clubes, así que no ha habido oportunidad tampoco.

Ha concluido su segunda temporada en el Wisla Cracovia...

En Eurocup competimos muy bien. Nos clasificamos entre los ocho mejores equipos y quedamos contentas. En Liga fuimos quintas en el campeonato regular, pero perdimos en la primera ronda del playoff.

En la Eurocup cayeron en segunda ronda ante el Çucurova, el equipo de Astou Ndour,

El choque de casa lo perdimos jugando muy mal; en la vuelta, en Turquía, perdimos tan solo por cinco puntos. Me alegré mucho de ver también a Astou, que hizo una gran campaña con su club.

Fue elegida como mejor jugadora del Wisla. ¿Cómo lo valora?

En el equipo tenía un rol importante y me sentí siempre muy cómoda. Eso se refleja en los números, aunque no les doy mucha importancia, más allá de que estoy haciendo bien mi trabajo y ellos están contentos conmigo.

¿Cómo es el día de una canaria en Cracovia?

Este año he tenido a otras dos españolas en mi equipo (María Conde y María Araujo) y esto hacía las cosas sean más fáciles en la convivencia. El hecho de sentirte en casa aunque estés fuera es importante. El miércoles estamos por Europa y el fin de semana en otro punto de Polonia, por ejemplo. Es una vida liosa pero bastante completa.

¿El club le ha trasladado cuáles son los objetivos del futuro? ¿La Euroliga

Como todavía no sé si voy a jugar el año que viene allí o no, pues desconozco qué planes tienen. Creo que quieren jugar la Eurocup el año que viene, pero por ahora no se ha decidido nada. Es un poco temprano.

Habla de que no ha decidido nada con el Wisla. ¿Se vería regresando a España?

Me gustaría seguir un año más jugando fuera de España. Vivir la experiencia de jugar las dos competiciones europeas, pero fuera de mi país, para crecer como persona y como jugadora. Siempre enriquece viajar, conocer otras culturas y saber adaptarse a los diferentes lugares.