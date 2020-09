Cerrojazo a Europa

Pasada la resaca de la consecución de la Supercopa española al batir al Bera Bera el pasado sábado, el nuevo reto que tiene entre manos el Rocasa empieza el sábado en la República Checa en la final a cuatro que tiene por delante para ingresar en la fase de grupos de la Champions.

El primer partido de las eliminatorias les enfrenta al DHK Most, que ejerce de anfitrión de las eliminatorias y de quien Silvia Navarro ha desvelado que las tienen "controladas con algunos vídeos que rondan por ahí", lo que les ha permitido hacer un buen scouting sobre las checas.

Pero para ello, el conjunto teldense ha tenido que recorrer un camino largo hasta llegar a esta fase previa. "Hay que tomarlo como un premio al trabajo de todos los años atrás en los que el club se puso como meta estar en estas eliminatorias", explica Navarro.

Una idea que comparte la jóven Palomino y agradece ese trabajo anterior a su compañera. "Para las que venimos nuevas es un regalo de parte del grupo del año pasado. No vamos a hacer otra cosa que disfrutar al máximo de la oportunidad que nos dan de poder jugar la Champions", desvela la extremeña.

Experiencia

La guardameta titular del equipo, Silvia Navarro, es la única integrante del conjunto de Las Remudas que sabe lo que es paladear una Champions y por tanto ejerce -¿cuándo no?- de profesora con las más jóvenes. "Cuando me preguntan cómo es les transmito todo lo que sé, pero sobre todo les digo que hay que disfrutar de cada momento porque no se sabe si se va a poder volver a vivir de nuevo", explica la valenciana.

Asimismo, la cancerbera del Turia, saca a relucir el hecho de que tengan que jugar esta fase previa como consecuencia de la pérdida de caché de la liga española en el panorama continental."Tenemos que dar un puñetazo encima de la mesa para cambiar esta situación", subraya Navarro; a la vez que le da valor a la fase previa, "también es un paso importante, no hay que perderle el respeto porque vamos a jugar contra tres equipos muy buenos", añade.

A ese golpe de efecto que apela Navarro también se une Palomino, quien piensa al respecto que: "El camino que estamos llevando en el balonmano español creo que es el correcto, pero nosotras también sabemos que tenemos que implicarnos para vender el deporte y conseguir enganchar a los seguidores", argumenta la héroe de la Supercopa 2019.

Unas ventas que bien pudo ganarse Palomino con su actuación del pasado sábado contra el Bera Bera para que el Rocasa se hiciera con el primer título de la temporada. "Si tuviera que definir con una palabra la actuación de Ana sería soberbia. Estuvo enorme durante todo el partido, a pesar de que tenía una papeleta muy difícil", añade Navarro sobre su sustituta en Eibar.