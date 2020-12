El exarquero de Boca, River y la Selección argentina, Hugo Gatti, quien se recuperó tras padecer coronavirus, contó que cuando la doctora que lo atendió en Madrid le dijo que estuvo por morir "no lo podía creer" debido a que él "nunca" sintió nada, según contó en El Chiringuito de Jugones.

"Me di cuenta de lo que estaba pasando cuando me lo dijeron. En el hospital me decían que me iba mañana cada día. Me dijeron que estuve cerca de morir. Le preguntaba tanto a la doctora que me dijo que estuve cerca de morir", relató el exfutbolista y tertuliano a Josep Pedrerol. "Sentía que me moría estando en el hospital", apostilla.

Además, cuenta cuenta que fue al hospital a una revisión porque presentaba sintomatología y acabó ingresado en el hospital: "Me metieron porque me lo dijo mi hijo Luca. Fui a que me revisaran y me dijeron que me tenía que quedar ingresado. Firmé el papel haciéndome responsable e iba a coger un taxi".