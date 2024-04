García Pimienta, enigmático en cuanto a su futuro en la UD Las Palmas: "Siento toda la confianza del club, pero esto va de resultados"

Esta vez con un tono más distendido, amable incluso, Xavi García Pimienta aportó algo más de luz sobre su futuro, si bien no aclaró, al menos por su parte, si continuará o no en la UD Las Palmas la temporada que viene, que es al fin y al cabo lo que interesa al club, al técnico y también a la afición. Hubo cuatro preguntas en este sentido durante su comparecencia previa al duelo del sábado (13.00 horas) frente al Girona FC, ante el que el cuadro amarillo busca romper la racha de cinco derrotas consecutivas y sin triunfo en las últimas ocho jornadas.

Cuestionado por si el hecho de que no se hubiera pronunciado se debía a un tema de que no le gusta el proyecto, de que quiere más dinero o de que pretende una mayor participación en la confección de la plantilla, el barcelonés respondió: "Es un tema de que primero tenemos que consolidar el proyecto que tenemos en estos momentos. Nos quedan seis partidos, tenemos un bache complicado a nivel de resultados y en lo que hay que centrarse especialmente es los partidos que nos tocan. Siempre lo he dicho: lo importante no es el entrenador, son los jugadores. La secretaría técnica está haciendo muy bien su trabajo y tiene que priorizar el tema de los jugadores. El entrenador creo que en estos momentos no es importante".

Seguidamente, ante la cuestión de si considera que se juega la continuidad en los seis partidos que queda, y de si sería injusto teniendo en cuenta que el equipo habrá conseguido el objetivo de la permanencia, desvió el asunto a los dirigentes de la entidad: "Es que esta pregunta no es para mí. Yo siento toda la confianza del club, toda, pero está claro que esto va de resultados. Entonces, como quedan todavía partidos por delante, vamos a esperar hasta final de temporada", comentó.

García Pimienta, en la sala de prensa de Barranco Seco. / Quique Curbelo / Efe

Luego la pregunta fue directa: "¿Sabe lo que quiere hacer la próxima temporada? ¿Tiene claro lo que le gustaría hacer?". La respuesta, rotunda: "Sí, lo tengo claro". Pero en ese ideal suyo al menos aclaró que no contempla quedarse sin banquillo el curso que viene. "No, la verdad que eso sí que no lo pienso", sentenció, por lo que se deduce que, si no continúa en la UD, será porque tiene otro equipo. En cualquier caso, las jornadas pasan y el entrenador volvió a remitirse a finales de mayo para tratar el asunto por su parte. Mientras, el club valora todas las hipótesis y trabaja desde hace meses en la búsqueda de un sustituto. Luis Carrión, actual entrenador del Real Oviedo, es el gran favorito.

Análisis y correcciones

Más allá de su futuro, García Pimienta aseguró que "ha sido una semana buena, corrigiendo muchas cosas". Ha sido una semana intensa de análisis profundo de lo que pasó en el último partido. Han sido conscientes de las cosas que hicimos muy bien y la que hicimos muy mal", añadió, al tiempo que consideró que la culpa de la caída estrepitosa de Balaídos no sólo recayó en los defensas, sino en "todos".

"Si ves la foto del gol normalmente verás al portero y a la defensa. Si ves cómo presiona el equipo, especialmente a partir de la jugada del primer gol del Celta, porque hasta ese momento el equipo hizo unos primeros 30 minutos brutales a nivel de juego, no lo hicimos bien. Cuando desde el inicio no presionas bien y te vas equivocando de manera consecutiva acaba pasando lo que pasa, que un equipo con nivel como el Celta te genera ocasiones claras. Fuimos a la presión de una manera equivocada, dejamos salir y nosotros en vez de tirar un poco la línea para atrás, los defensas apretaron más y se generó esta situación", explicó el técnico.

García Pimienta, en su comparecencia previa al choque ante el Girona. / Quique Curbelo / Efe

Por la debacle de Vigo el presidente Ramírez se vio obligado a dar un toque de atención a los jugadores y al cuerpo técnico el pasado domingo en Barranco Seco. "Es una persona muy cercana, siempre está animando. Quería mostrar su opinión de que estaba con nosotros y fue más que nada una muestra de aliento para todo lo que estaban haciendo bien los chicos, que nos quedaban seis partidos. Agradezco mucho su cercanía", comentó en ese sentido.

Falta de gol

Cuestionado por la falta de gol del equipo, el catalán recordó que no es un problema nuevo. "Por desgracia para nosotros es un déficit que tenemos de toda la temporada. Exactamente no sé el porqué, porque los entrenamientos son exigentes, de mucho nivel, de ritmo, de finalizaciones. Si vieseis los entrenamientos verías la calidad que tienen los futbolistas para definir, pero sí que es cierto que nos cuesta mucho generar esas ocasiones. Al final, eso es lo más difícil, tener un jugador como por ejemplo tiene el Girona (Dovbyk). Eso vale mucho dinero y sólo se lo pueden permitir los clubes que tienen mayor potencial" señaló.

García Pimienta, en la banda de Balaídos. / Agencias

Además, García Pimienta aseguró sentirse "contento" por cumplir ante el Girona 100 partidos en el banquillo de la UD. "Tal y como funciona el fútbol en estos momentos estar tantos partidos seguidos en un club es muy difícil. Creo que hemos ido de la mano tanto la UD Las Palmas como yo. Se han conseguido los objetivos. Estoy muy contento de conseguir estos 100 partidos y ojalá sean muchos más", dijo. Dejó entrever, por tanto, que quiere seguir, pero cuando se le cuestiona directamente, no lo aclara.

Girona

Del Girona sólo tuvo palabras de elogio: "Es un partido más que exigente por la calidad que tiene el Girona. Ha sido una sorpresa agradable que un club como el Girona esté done esté y luche por lo que está luchando (la clasificación para la Champions). Se nota que es un equipo muy trabajado. Nosotros tenemos una manera de jugar en la que creemos, la que nos hace muy fuertes. No podemos cometer errores porque si los cometemos somos un equipo muy normal como se ve. Entonces todo pasa por volver a esa esencia de tener el balón y que pase lo que nosotros queremos. Hay ser más verticales que otras veces para intentar generar más situaciones de gol y estar concentrados en la parte defensiva".