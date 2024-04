'Miguelina' con tirón de orejas del presidente al plantel de la UD Las Palmas: "Hay cosas que no se pueden tolerar"

Miguelina. Bronca al plantel y un tirón de orejas en toda regla. Toque de atención del presidente Ramírez. Silencio, cruce de opiniones y la defensa del escudo en la factoría de los 22 millones. Operación Jabón Lagarto. Toca limpiar el escudo. El principal mandatario Miguel Ángel Ramírez mantuvo una conversación con el plantel en el uno de el campo David García de la Ciudad Deportiva tras el descalabro en Vigo (4-1).

La penosa segunda parte ante el Celta y la surrealista rueda de prensa de Pimienta -llegó a valorar que habían sometido al cuadro vigués- han forzado la inmediata intervención del ejecutivo. La expedición llegó anoche de Vigo en vuelo chárter y esta mañana iniciaba la vuelta al trabajo con la mente puesta en doblegar al Girona (sábado, 13.00 horas) en Siete Palmas. El cuadro amarillo ya está virtualmente salvado, tiene doce puntos de renta sobre el Cádiz con 18 en litigio, y lo puede lograr de forma matemática ante los catalanes.

Ramírez habla con los jugadores, cuerpo técnico y dirección deportiva, esta mañana, en Barranco Seco. / LA PROVINCIA / DLP

"Hay cosas que no se pueden tolerar, debemos afrontar la situación con perspectiva. Hay doce puntos por encima del descenso y no podemos caer en el alarmismo, pero hay maneras y maneras de perder", realzan desde la zona de mando, en relación al contenido de la conversación del principal ejecutivo con el plantel. Ejercicio de pura responsabilidad para un equipo que encadena ocho jornadas sin victorias y que figura colista en la tabla de las últimas once jornadas. La última victoria se remonta al 10 de febrero ante el Valencia en el Gran Canaria (2-0).

El presidente, Miguel Ángel Ramírez, se reunió con la plantilla antes de dar comienzo el entrenamiento de hoy. Ramírez trasladó a los jugadores su opinión sobre lo ocurrido ayer ante el @RCCelta y les pidió compromiso, entrega y sacrificio en este tramo final de la temporada así… pic.twitter.com/Ofk0ZmKMwH — UD Las Palmas (@UDLP_Oficial) April 21, 2024

Secuencia diabólica

Tras ese partido, llegó la visita al Cívitas Metropolinano (5-0) que marca un punto de inflexión diabólico. En estos últimos ocho partidos, dos empates y seis derrotas.