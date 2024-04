Pimienta y la renovación tras el naufragio en Balaídos: "Mi futuro no me preocupa en absoluto; el club puede hacer lo que considere oportuno"

Cero empatía y nueva dosis de frialdad en lo referente a su futuro. El técnico de la UD Xavi García Pimienta, tras la abultada derrota en el Municipal de Balaídos (4-1), no quiso valorar si este varapalo le restaba credibilidad y valor en relación a su renovación. "No me preocupa en absoluto; el club puede hacer lo que considere oportuno".

Calificó de "derrota dura" el marcador ante la formación celeste pero no ejerció demasiada autocrítica, al punto de detallar que "sometimos al Celta en la segunda parte". "Hemos caído 4-1 y es cierto que han tenido ocasiones para marcar más. Pero hasta el gol de ellos [el del 1-1], lo teníamos controlado. Luego hay una acción de Juanma que pudo ser el 0-2 y otra de Munir. Por lo tanto, estuvo más cerca el 0-2 que el empate, queríamos correr mucho y son jugadores muy rápidos . Parece que el partido fue de ellos, pero lo teníamos controlado en la primera parte". En relación a la apuesta por Kaba, avanzó que busca "jugar en largo para luego hacerlo de cara". "Creo que hizo un buen partido".

Achaca a la efectividad celeste el abultado marcador. "Estuvieron más efectivos de cara a gol". En relación a la búsqueda de una solución urgente, ante el vendaval celeste, Pimienta asegura que "logramos someterlos". "Nos metieron dos goles en la primera parte y teníamos que dar un paso adelante. Así logramos someterlos. Pero con ese paso al frente nuestro, ellos han estado acertados".

Sobre el pobre rendimiento de Sergi Cardona y si estaba vinculado a su situación contractual -que acaba en junio-, Pimienta lo desvincula de forma enérgica. "No está disperso".

Por otro lado, reconoce que la gran primera vuelta, y el mes de enero, pueden quedar empañados por esta dinámica tan negativa -ocho partidos sin ganar con seis derrotas y dos empates-. "Sí, puede quedar empañado. Pero hay que diferenciar, ante Sevilla y Barça competimos y estuvimos vivos hata el final y jugamos con diez. Es una pena, pero la temporada de la UD es magnífica. No se está viendo la UD que queremos".

Grado de preocupación

Pimienta no está preocupado por la depresión primaveral. "Hemos venido con la intención de ganar. Somos un equipo de elevado posesión y que siempre defendemos lejos de nuestra portería. Con el 2-1 estábamos dentro del partido, pero ellos han salido bien a la contra. Cuando te corren a la espalda (...) Es lo que venimos haciendo toda la temporada, pero fue más mérito del Celta que demérito nuestro".

Insiste que todo se reduce a la efectividad del Celta. "Más allá del partido, ellos lucieron una gran efectividad (...) Se trata de seguir e insistir y acabar la temporada de una forma digna". Pimienta cumple cien partidos ante el Girona, el próximo sábado. Su único deseo es acabar cuanto antes con esta racha. "Ojalá, por el club y la afición".