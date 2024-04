La rabia de Álex Suárez: "Toca pedir perdón a la afición de la UD Las Palmas y apretar el culo"

El dolor y la rabia de Álex Suárez. El zaguero del barrio de Tamaraceite de la UD Las Palmas manifestó que toca disculparse ante la afición amarilla tras la dura derrota de Vigo. "Hay que pedir disculpas, ya que la afición se desplaza otra vez para vernos y nos toca cerrar el culo. Aceptar y apretar. Estamos en una racha muy jodida, comenzamos con unos 25-30 minutos muy buenos. Teníamos que controlar el partido y podíamos haber metido el 0-2. Ellos estaban muertos, pero se nos fue el partido".

Puso un ejemplo gráfico en relación a la reacción celeste y del desplome amarillo desde ese fatídico minuto 37 con el tanto de Aspas.

"El que vio los primeros 25 minutos y lugo quitó la TV, no sabe por qué acaba 4-1. Se preguntará, ¿cómo es posible que hayamos perdido?. Es que no podemos desconectarnos por un gol, teníamos el partido controlado y nos estamos jugando mucho. Hay que sumar una victoria más como mínimo y estar tranquilos. El equipo está unido, fuerte y no nos sale nada de cara. No matamos los partidos, los otros equipos son muy buenos y esto es Primera. Como bajes un poquito, te pueden ganar. Hay que trabajar más y decirnos las cosas que tenemos que decirnos. Apretar el culo y seguir. Nos hicieron muchas ocasiones, es cierto pero porque en la segunda parte con el marcador en contra nos tocó arriesgar".

Suárez reitera que han firmado un curso meritorio y que ahora no puede tirarse todo por la borda. "Hemos hecho un año muy bueno, nos toca apretar y estar unidos. Valorar lo que no se hace bien y ganar ya. Hacerlo desde la unidad. A la afición, decirles que que siga con nosotros". Aclara que en este punto de la competición, a falta de seis jornadas y con el descenso a doce puntos, "nadie piensa en su futuro".

Segundo gol de Herzog

El central del filial Juanma Herzog hizo su segundo tanto de la temporada. Un cabezazo para la esperanza que resultó un espejismo. "Llevamos tiempo sin conocer la victoria y hay que reaccionar. Comenzamos bien, pero cometimos errores que nos comprometen y nos lo ponen muy difícil. Nos han comido en la segunda parte, pero ahora trabajaremos para lograr la victoria en el próximo duelo [sábado con el Girona]".

Para el zaguero tinerfeño, no cabe nin un gramo de relajación. "En Primera nunca te puedes relajar, siempre lo hemos demostrado. No ha podido ser y tenemos que reaccionar". Confía en repetir titularidad o estar en la lista de citados en el próximo pulso en el Gran Canaria. "Siempre estoy a disposición del míster para hacer todo lo posible para poder ganar".

Fabio y los pecados mortales

El centrocampista sureño Fabio González, que participó en el tramo final, lamenta la falta de contundencia en las dos áreas. "Las contras y los errores nos comprometen. Tratamos de tener el balón, pero nos vuelven a pillar la espalda en las contras". Disputó 15 minutos, pero asume que está para ayudar en todo lo que le pida Pimienta, que desveló en sala de prensa que no está atento a su renovación. "Trato de sumar y demostrar con el trabajo que puede contar conmigo".