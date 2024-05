Soportar a esta UD Las Palmas y a Pimienta resulta impagable: séptima derrota consecutiva en el Reale en el bochorno eterno (2-0)

Buscar pretextos en este punto del calendario es como tratar de ligar con miss mundo o míster planeta. Sabes que no hay nada que hacer. La UD se desangra. Pasea el escudo con poco brío por la Península entre la desidica y la irresponsabilidad manifiesta. Soportar a esta versión plomiza de la UD Las Palmas y la de un García Pimienta inoperante es algo impagable. Carente de solución. El cuadro isleño cayó (2-0) ante la Real Sociedad en el Reale Arena de San Sebastián, pero perder o poner paños calientes no es noticia. Lleva pasando desde el 17 de febrero en el Cívitas Metropolitano.

Lo increíble es contar con 37 puntos. La derrota del Cádiz CF en el Bernabéu deja el abismo del descenso a once puntos. Obviando el pánico a la pérdida de la categoría, queda la contienda moral de la dignidad. Porque no hay manera de frenar la sangría. Lo mismo esta UD 'no da para más'. Ante los de Imanol, Remiro taponó cualquier vía de épica y de nuevo la banda zurda fue un agujero negro.

El primer acto en el Reale Arena no deja de convertirse en el fiel reflejo de una situación bochornosa. Sinkgraven es peor que Sergi Cardona y desde ese costado zurdo, la Real Sociedad encontró demasiadas facilidades -Suárez en propia meta dibujó el 1-0 y Becker sin oposición con un gran remate hizo el segundo-. La imagen de la séptima derrota consecutiva evidencia un estado de relajación máximo. El modo Ibiza. Es la radiografía de una descomposición total tras diez jornadas sin una victoria.

El único consuelo es que el Cádiz sigue con el pijama. En San Sebastián, quedó el lanzamiento de Máximo Perrone y el mano a mano de Marvin Park como ocasiones reales ante un colosal Remiro. No pasó nada más.

Parálisis en el banquillo isleño

Como tienes 37 puntos, todo vale. Perder no genera consecuencias. Becker contra Sinkgraven. El día y la noche. La Real se hizo con el control del esférico ante una UD impasible. Lenta de reflejos. Benito y Park eran dos puñales con Munir de nueve fijo. Moleiro se reubicó unos metros más adelantado de Kirian Rodríguez -a un nivel irreconocible-. Parecía una UD más compacta y a la expectativa. Pero con el paso de los minutos, los de Imanol se toparon con un acueducto de oro para batir a Valles.

Brais encontró a Becker y el pase de la muerte lo desbarató Saúl Coco (9'). Tras un saque de esquina, vuelve a peinar el central lanzaroteño cuando se cantaba el 1-0. Sonreía la formación de Imanol ante una versión plomiza de los amarillos. Pérdida infantil de Marvin y Becker fuerza el segundo saque de esquina en su particular batalla con Sinkgraven.

El balón queda muerto en la frontal y remate de acero de Perrone. Preciso y milimétrico. Despeja Remiro (16') con una gran parada. Primer aviso amarillo. Volea de Benito y Galán impide el remate de forma disparatada. El desliz del lateral txuri urdin dejó en bandeja de plata una falta de oro en la frontal.

Dos lanzamientos -el de Perrone y Kirian contra la barrera- como carta de presentación. Quedó en un mero fotograma para la esperanza. Presión de Oyarzabal a Coco, que se enreda con el esférico. Cabezazo de Merino que se estrella en el travesaño (23'). Silva encara a Coco y el pase interior de Turrientes y la acción termina en los guantes de Valles. La caldera del Reale se puso a 1.000 grados. Guarden los pijamas.

Resbalón de Sinkgraven y el bombardeo donostiarra resultó cruento. Moleiro competía sin GPS. No termina de encajar en su nuevo rol táctico. No encara, no avanza, carente de peligro. El pase atrás de Galán no encuentra rematador de forma milagrosa -la acción de pizarra pilló a la UD en la piscina-. Resbalón de Sinkgraven, centro de Becker y el golpeo de Silva toca en Suárez antes de finalizar en la red. El colmo de todos los males. Las Palmas se mete los goles y patadón de la Araña de La Rinconada como muestra del grado de desesperación. Lo de Becker con Sinkgraven fue un abuso. Le ganó todos los duelos y desde la derecha, en el flanco de ataque de la Real, el drama era infinito. Kirian es una multinacional de pérdida de balones y disparo cruzado de Benito que sale desviado (36').

Moleiro sigue en paradero desconocido y el partido de Kirian vuelve a ser decepcionante. Sinkgraven vuelve a salir en la foto en otro arranque explosivo de Becker. Se vuelve a descomponer la UD, que solo tocó la campana con el misil de Perrone. Pase de oro Moleiro y Marvin Park se queda solo ante Remiro. El portero toca levemente y activa el modo Real. Becker controla en el área y fusila a Valles. De nuevo, Sinkgraven por los suelos.

Del 1-1 al 2-0. Del mano a mano de Marvin Park, que era saque de esquina y no fue pitado, al remate de Becker. Crueldad extrema y elevadas cuotas de irresponsabilidad. Como la de apostar por Sinkgraven, que adelantó a Sergi sin justificación. De ocurrencia en ocurrencia. Como escuchar a Helguera en la previa hablando de generar valor y apostar por la cantera. Descanso y una UD generosa.

'Beckerday' y un VAR salvador

Comienza el segundo tiempo y disparo de Becker. Jamás lo iba a tener más fácil que con una UD empeñada en el desatino. Pelotazo de Valles a Kirian y Oyarzabal casi hace el 3-0. Disparo de Becker desde la frontal y aborta el peligro el sevilano. El VAR anula el 3-0 de Pacheco por posición ilegal. Becker dispara de nuevo sin oposición y Pimienta orquesta los cambios en su minuto favorito. El técnico de la UD tardó casi una hora en retirar a Sinkgraven. Otro expediente X. Tanto esperar a Sergi, y la entrada del lateral barcelonés a Becker provoca una falta en la frontal.

Al menos, el catalán empujó a Becker y vio la amarilla. Algo de sangre no viene mal. Cabalgadas de Marvin Park y un Sandro que está a miles de kilómetros del gol. Pimienta instauró una revolución de inicio y no le dio resultado. Quizás no haya para más. Bienvenidos al peregrinaje del horror. Centro-chut de Marvin y Remiro aborta el peligro con otra mano salvadora. Remate de Barrene de tijera y fin de la pesadilla. El debate ya no es si hay que renovar a Pimi, el debate oscila si este equipo está capacitado para sumar una victoria.