García Pimienta: "La responsabilidad es mía única y exclusivamente"

Séptima derrota consecutiva, 10 partidos sin ganar, un gol en siete encuentros y una caída libre sin freno. Es el panorama de la UD Las Palmas, salvada desde hace meses por sus propios méritos pero que en los últimos tiempos se ha empeñado en manchar su buena labor anterior. Ya lo ha hecho. Son muchas las causas, pero sólo hay un responsable. "La responsabilidad es mía única y exclusivamente", aseguró Xavi García Pimienta al término del choque en el Real Arena (2-0), si bien se esmeró en recordar que el equipo ha cumplido el objetivo. "No podemos quedarnos con los últimos siete partidos. Esto es una Liga de 38 y estamos en una situación privilegiada". Pues eso.

Cuestionado una vez más por si la racha horrible de juego y de resultados puede afectar a su renovación como técnico de la UD, el barcelonés fue rotundo. "Me preocupa cero eso", comentó García Pimienta, que la semana pasada reveló que tiene "claro" lo que le gustaría que pasase en ese sentido, sin especificar lo que era, aunque cuando fue preguntado por su partido número 100 en el banquillo amarillo la jornada anterior frente al Girona espetó que "ojalá" fuesen "muchos más".

En cuanto al partido, García Pimienta repitió en varias ocasiones que "la Real ha tenido más intensidad". "En ese sentido nos han pasado por encima, en cuanto a ganar duelos, segundas acciones... El equipo ha querido pero no ha podido porque la Real ha estado mucho más intensa. Los partidos se ganan en las áreas y no hemos estado acertados. Si no eres capaz de igualar la intensidad es muy difícil ganar en un campo como este", agregó el catalán.

Imegen del primer gol de la Real Sociedad. / Lof

"La Real ha estado bien, ha jugado bien, es un auténtico equipazo. La jugada del primer gol es una acción que tenemos que cortar en el centro del campo. Lo tenemos más que hablado. Si no somos capaces de hacer esas acciones tenemos mucho perdido", explicó el técnico.

Sinkgraven

Preguntado por el pobre partido de Sinkgraven, superado en todo momento por Becker, autor del segundo gol txuri-urdin, el entrenador prefirió no señalar a nadie. "Daley Sinkgraven ha hecho lo que ha podido, ha estado al nivel del resto de compañeros. No vamos a penalizar solamente a un jugador", dijo.

Mensaje a la afición

Por último, y antes de referirse a la afición, volvió a recordar que el equipo tiene "37 puntos". "Yo a la afición le agradezco el apoyo que nos ha brindado siempre. Al final nosotros jugamos para ellos y que estén orgullosos de nosotros. Hoy no ha sido una cuestión de dejarse ir. Que siga confiando en este equipo que en estas últimas cuatro jornadas vamos a darle la vuelta, no me cabe ninguna duda. Vamos a acabar la Liga de la mejor manera posible", garantizó.