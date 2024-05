La UD Las Palmas se aferra al 'Pimilove' ante la gran depresión: "Estamos trabajando en la renovación de Pimienta"

No es una broma. Pimienta, una vía abierta, o eso parece. Desde la entidad grancanaria, no desechan la vía de la continuidad del entrenador catalán Xavi García Pimienta, señalado por una racha negativa histórica -siete derrotas consecutivas y una victoria en doce jornadas-. El desliz de ayer ante la Real Sociedad (2-0) carece de consecuencias. "En la UD Las Palmas no nos dirigen los editoriales", ensalzan desde la zona noble.

"Estamos trabajando en ello", se desnuda desde las altas esferas de mando de la UD Las Palmas en relación a la ampliación del preparador amarillo. No se desecha por tanto la continuidad del preparador barcelonés, que está camino, de igualar la racha negativa de Pako Ayestarán -ocho derrotas consecutivas- si cae el próximo sábado ante el Mallorca- desde las 13.00 horas-.