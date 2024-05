Los capitanes sin brazalete de la UD Las Palmas

Quedaba una hora y cuarto para el comienzo del partido y la primera sorpresa de la tarde saltaba en la alineación de la UD Las Palmas porque Benito, que no había sido titular en toda la temporada, salía de inicio por primera vez. Su presencia, como la de Moleiro por el centro, formaba parte de un plan de regeneración moderada de Xavi García Pimienta en busca de soluciones a la crisis de juego y de resultados que ha manchado la gran campaña que el equipo había hecho hasta finales de enero. No salió bien. La inclusión del de La Aldea, por otra parte, significaba que después de meses y meses de competición uno de los cuatro capitanes nombrados a principios de curso estaba en el once, sin embargo, no ejerció.

Porque el brazalete lo llevó, como todo este tiempo atrás, Kirian Rodríguez, erigido como capitán desde que Jonathan Viera salió de las alineaciones allá por el mes de octubre del año pasado y quien, aun con Benito en el campo, mantuvo su condición. Fue otra sorpresa, porque hasta ayer no había trascendido cualquier cambio en el orden de los jefes del vestuario, sin un líder claro desde la salida del de La Feria.

Amigos íntimos desde hace años en las distintas categorías inferiores de la UD, es de suponer que Kirian y Benito, el tercer capitán, pactaron que el brazalete lo llevara el tinerfeño; en cualquier caso, la imagen llamó la atención por la sensación de vacío que hay en el equipo en ese sentido.

Posteriormente, Fabio, el segundo en la lista por detrás de Mfulu, que no cuenta para nada para el técnico catalán –sólo fue titular en el Santiago Bernabéu, en el partido tirado a la basura por un sinfín de rotaciones–, entró al terreno de juego en la segunda parte y tampoco solicitó el brazalete –en la imagen que ilustra este artículo aparecen los dos jugadores en un lance del juego–. Por tanto, pasaron dos de los tres capitanes oficiales y nada cambió: Kirian ejerció como tal hasta el final.

Sin elección

Resultó raro, por mucho que el nuevo statu quo del vestuario de la UD esté asumido desde el mismo momento en que Viera decidió marcharse, pero no había pasado que uno de los capitanes oficiales fuera titular, hasta que sucedió ayer. En cualquier caso, es una condición que a Kirian le gusta, con la que se siente cómodo, si bien los compañeros no le eligieron el verano pasado, cuando quedó establecido, al igual que la campaña anterior, que los líderes eran Viera, Mfulu, Fabio y Benito.

Incluso antes de que el hoy futbolista del Almería se fuera, en plena guerra abierta entre el jugador y García Pimienta, el de Candelaria asumió galones con las arengas en las previas de los encuentros, las charlas en el vestuario y el contacto con el sector más animoso del Estadio de Gran Canaria. De alguna manera, Kirian se convirtió en Viera muy rápido, sólo que sin el carisma que el excapitán se ganó con el tiempo. En todo caso, es un hombre importante en la caseta.

Buque insignia

Además, la entidad amarilla le renovó hasta 2028 en plena temporada con un aumento sustancial de sus emolumentos, con lo que le convertía en el nuevo buque insignia del club. Si bien podía formar parte de una estrategia para aumentar su precio ante una hipotética venta, el propio Kirian se encargó de rechazar su salida el jueves pasado. «Por mi parte, te aseguro al 100% que estaré aquí. Tengo cuatro años más de contrato y estoy a media hora de mi casa en avión y de mi familia, que al final la necesito mucho», comentó.

Así, Kirian será el primer capitán la temporada que viene, ya de manera oficial, salvo sorpresa mayúscula. Los tres actuales terminan contrato en 2025 y seguramente Mfulu abandone la plantilla este verano. Fabio y Benito, por su parte, recibirán una oferta de renovación. Será, por tanto, el primer curso entero del tinerfeño como jefe del vestuario, al que habrá de liderar con los que están y con los nuevos. Una nueva era. Y entonces no habrá capitanes sobre el terreno de juego sin brazalete.

Suscríbete para seguir leyendo