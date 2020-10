El ciclista colombiano Nairo Quintana salió ileso de un accidente que sufrió este viernes cuando se entrenaba en una carretera del departamento de Boyacá, del que es oriundo, y se cayó por la maniobra imprudente de un conductor.

Así lo informó la Alcaldía de Motavita, municipio donde ocurrió el accidente, que señaló en su cuenta de Twitter que el corredor del Arkea-Samsic decidió volver a su casa para ser atendido por su médico personal.

La alcaldía detalló que el hecho ocurrió en un sector conocido como vereda (caserío) Salvial, en la carretera que une a Tunja, capital departamental de Boyacá, con Motavita, donde chocó con un vehículo.

En fotos publicadas por la administración local, se ve a Quintana sentado en una silla de plástico contándole a la Policía y a la alcaldesa Mery Mozo lo ocurrido.

"Se vino detrás, no tuve cómo verlo ni nada, iba por la línea blanca y me atropelló. Tengo un pequeño raspón, un golpe en la rodilla derecha y otro golpe en el muslo izquierdo, que fue donde choqué contra el espejo retrovisor del vehículo que me atropelló", aseguró Quintana en un vídeo compartido por su equipo.

El colombiano, que agradeció el apoyo de los aficionados en las redes sociales, dijo que está a la espera de los resultados de unas pruebas que le hicieron para "descartar cualquier lesión" que pueda afectar su preparación y participación en las próximas competiciones.

Quintana -ganador del Giro de Italia de 2014 y de la Vuelta a España en 2016- fue anunciado junto al francés Warren Barguil como líder del equipo Arkéa-Samsic para el Tour de Francia que comienza el 29 de agosto en Niza.

Se prevé que el colombiano vuelva a la competición en el Tour de L'Ain entre el 7 y 9 de agosto, antes de afrontar el Dauphiné camino del Tour de Francia, en el que tratará de alcanzar el podio, resultado que ya ha logrado, pues ha sido dos veces segundo (2013 y 2015) y una tercero (2016).