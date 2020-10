El madridista croata Luka Modric, de 34 años, está convencido de que tiene por delante varios años más de buen fútbol y espera cerrar su carrera en el Real Madrid.

"Siento de forma convincente de que tengo en las piernas todavía varios años de verdadero fútbol. Y estoy seguro 100 % de que todavía quiero jugar...", dijo Modric en declaraciones al deportivo croata "Sportske Novosti en su edición de hoy.

El principal deportivo croata ha proclamado a Modric, capitán de la selección croata, como el mejor jugador en la historia del fútbol croata, tras una elección organizada por varios expertos y los aficionados del país balcánico.

"Espero derribar también el estereotipo de que en el Real no se puede terminar la carrera después de los 34/35 años. Me sacrifiqué mucho para llegar al Real, pasé de todo y no desistiré fácilmente. Lucharé sobre el terreno para merecer quedarme", aseguró el jugador.

Se refirió así a sus planes para después de junio 2021, cuando expire su contrato actual con el Real.

El futbolista, que en 2018 ganó el Balón de Oro y los premios de Mejor Jugador de Europa y el Mejor Jugador del Mundo de la Fifa, considera que la prensa española ha sido injusta con él a veces durante esta temporada, precisamente por su edad.

"No quiero ser protegido de críticas por mis méritos pasados, pero creo que es justo y que me merezco que se me juzgue según lo que muestro sobre terreno y no por el prejuicio sobre mi edad", comentó Modric.

Modric expresó gran satisfacción por los recientes logros con el Real Madrid.

"Estoy lleno de felicidad y satisfacción por mi segundo título de Campeón de España. Ya había ganado 16 trofeos en el Real, incluidas cuatro Ligas de Campeones, pero este título de la Primera me ha hecho especialmente feliz", comentó.

Aseguró que la situación en el club blanco es excelente a pesar de la pandemia, cuyas dificultados solo han motivado a los jugadores a esforzarse más.

"Mientras estábamos en nuestros hogares, todos entrenamos. Estuve en contacto con mis compañeros de juego y noté que todos tenían una motivación adicional", asegura Modric.

Respecto a su amigo y capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, Modric, se expresa solo en superlativos.

"!Mi hermano Sergio es un fenómeno!", "Ramos con sus 34 años es una piedra, el máximo nivel competitivo", "el líder del equipo y el mejor defensa del mundo", asegura.

Por otra parte, se manifestó satisfecho que Karim Benzema fuera elogiado por la prensa y el público.

"Por fin se dieron cuenta de aquello que nosotros los jugadores sabemos desde hace mucho tiempo", dijo.

En todo caso, la persona clave de los nuevos éxitos del club blanco, es Zidane, un entrenador carismático que comprende bien el juego y a los jugadores, según lo describe.

"También en esta segunda fase, Zidane me parece incluso mejor. Ha traído algo nuevo en el plan del entrenamiento y táctica (...) hemos hecho un paso adelante en lo que antes podía ser un problema, el juego defensivo...", concluyó Modric.