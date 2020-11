La Asociación de Jugadoras ya se ha cansado de la incertidumbre por saber si van a disputar la liga este año y le han solicitado al Consejo Superior de Deportes -CSD- y a la Federación Española de Baloncesto -FEB- que se pongan de acuerdo por el futuro del basket nacional femenino.

El efecto coronavirus tiene a las ligas no profesionales en una situación de desconcierto ya que las autoridades no se han pronunciado sobre ellas. Aun así, desde la Asociación recuerdan que aunque la liga no sea considerada profesional, todas las jugadoras son trabajadoras incluidas en el Real Decreto 1006 que regula la relación de los deportistas profesionales.

Por ello, y aunque los clubes ya están inmersos en sus correspondientes pretemporadas, las deportistas quieren poner una fecha al inicio de la competición.

Pero teniendo en cuenta que se debe crear un protocolo común con garantías sanitarias "como cualquier otra trabajadora" y poniendo en liza que tienen "derecho al ejercicio" de su profesión.

Asimismo denuncian que no aceptan la discriminación que se está creando entre la ACB y la liga femenina al no estar catalogada como una liga profesional, al contrario que la de los hombres.

Por ende, solicitan al CSD y la Federación que tomen una decisión sobre el inicio de la liga "sin eximir responsabilidades".

Leonor vuelve a España

En todo este entresijo de fechas y disputas se encuentra inmersa también la jugadora grancanaria Leonor Rodríguez después de que se hiciera oficial su fichaje con el Perfumerías Avenida de Salamanca, donde se encontrará con la también insular, Maite Cazorla.

La escolta, de quien se rumoreó sobre una posible vuelta al SPAR Gran Canaria, regresa al conjunto castellanoleonés después de haber defendido su camiseta desde el 2013 al 2016, cuando cambió de aires y firmó por el Girona por una temporada, antes de emprender una ruta por Europa que le llevó a jugar con el Wisla Cracovia (2017-2019) y el Cukurova y el Famila Schio el año pasado.