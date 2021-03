Derrota del SPAR en el playoff: Al Perfumerías le basta con el primer cuarto (61-80)

Al Perfumerías Avenida Salamanca le bastó con 10 minutos de pleno rendimiento para llevarse el triunfo en el Pabellón de La Paterna. El líder de la fase regular demostró por qué solo cedió en un partido de la primera fase y pasó por encima del SPAR Gran Canaria por 61-80, con el que se lleva el encuentro de ida de los cuartos de final del Playoff, que se resolverán el sábado en tierras peninsulares.

A la conclusión del encuentro se pudo ver una puntuación repartida entre las jugadoras amarillas, con Djeneba Ndiaye como la máxima anotadora con 13 puntos, acompañada de los 10 puntos y 6 asistencias de Marta Hermida. Por parte del Perfumerías, Nikolina Milic, con 19 puntos, sobresalió entre las suyas. Además de los 11 de Leonor Rodríguez y los 8 de Maite Cazorla en su regreso a la pista que les forjó como jugadoras.

No existió apenas resistencia del SPAR. A pesar de que los deseos del conjunto local después de regresar al Playoff siete años después de su última vez pasaban por al menos competirle al todopoderoso Perfumerías Avenida Salamanca, las intenciones se quedaron en tan solo eso, en un intento de ofrecer una tarde entretenida a la familia del Islas Canarias.

Desde el primer triple de la británica Katie Samuelson, el ciclón salmantino no cesó en ningún segundo en La Paterna. Las diferencias entre los dos conjuntos que se dieron cita sobre el parqué eran abismales. No solo en cuanto a mayor gramaje de calidad en las muñecas del cuadro visitante, confeccionado a base de talonario, sino por una de las grandes claves de la desigualdad entre los equipos: la profundidad de banquillo.

José Carlos Ramos apenas puede contar con ocho jugadoras de garantías, más las dos juniors que de vez en cuando cuentan con minutos en los partidos de la fase regular. Cuando el Perfumerías subió a 30 puntos la diferencia tras solo 13 minutos disputados (7-37), ya habían sumado siete de las jugadoras de Íñiguez de Heredia alguna canasta, mientras que en las de casa, solo Marta Hermida y Alina Hartmann habían conseguido anotar.

Y tampoco es que el técnico salmantino se lo tomara como un trámite, que es justo lo que parecía el partido de estos cuartos de final, al que encima le queda un choque de vuelta en el Pabellón Würzburg de la provincia castellanoleonesa. A cada fallo de las salmantinas, que no fueron muchos la verdad, el cabreo de su entrenador era mayúsculo.

El Perfumerías no bajaba el pistón a pesar de que la renta conseguida en el primer cuarto ya le diera más de medio partido al bolsillo. No por ello, tampoco entregó la cuchara el SPAR sin ni siquiera apostar por una de esas remontadas históricas que llevan realizando durante la temporada, y no solo en los partidos sino en el propio curso, que consiguieron levantar con una racha de siete triunfos en los últimos ocho encuentros de la Liga Femenina Endesa, perdiendo precisamente ante el cuadro al que se enfrentaba durante la tarde.

Al descanso se llegó con 28-51 en el luminoso. Controladas Sika Koné y Spakle Taylor en la primera parte del choque, en donde no pudieron pasar de 3 puntos de la maliense y ninguno de la norteamericana, fueron las menos destacadas durante la liga regular las que dieron un paso al frente para mantener la dignidad sobre la pista.

Djeneba Ndiaye, a pesar de que se le achaquen en numerosas ocasiones desde el área técnica su tibieza defensiva, es una máquina de anotar. La destreza con la que que se mueve sobre el parqué es digna de una proyección que le lleve a brillar con mayor presencia en la liga nacional, a poco que mejore sus prestaciones cercanas a su aro. Muestra de ello fueron los 9 puntos, 5 rebotes y 2 asistencias que firmaba al descanso, siendo la única de amarillo que sobresalía entre sus compañeras.

Mención especial también merece Carla Brito. La joven majorera no se arrugó a pesar de tener a las mejores jugadoras de la liga española ante sí, y desde que Ramos le dio la alternativa para que debutara en el Playoff, no perdió de vista el aro salmantino. Cinco puntos para ella en 9 minutos, pero eso sí, el tapón que se llevó de Nikolina Milic en un intento de tres no lo va a olvidar en tiempo.

La ala-pívot serbia con 14 puntos al descanso dominaba a su gusto las dos pistas y sus compañeras se apoyaban en el dominio que presentaba ante las jugadoras del SPAR. Mucho más poderosa que Kai James en la pintura, y con mayor poder de intimidación que Koné. Cuestión de chequera…

‘Peli de tarde’

La vuelta tras vestuarios se reprodujo con un guion de esas Pelis de Tarde que te llevan a lo más profundo del sofá de los salones. Con un ritmo soporífero, después de cinco minutos jugados solo se habían anotado un parcial 4-6. Excesiva diferencia a lo perpetrado durante el primer cuarto en el que el torrente de canastas fue incesante.

De esa parsimonia también se contagió Ramos, quien exprimió a su quinteto inicial y pareció olvidársele que tenía más jugadoras detrás de él. Hasta el minuto prácticamente 27 no comenzó a mover la coctelera, dando entrada de nuevo a la revulsiva Brito, cuando el marcador lucía capicúo en La Paterna 36-63.

Todo lo que restaba para la conclusión del encuentro se tradujo en un quiero y no puedo. El Perfumerías tenía a la presa entre sus fauces e iba a jugar a su antojo con la fe del SPAR. Aparecían algunas sonrisas con el 47-73 a falta de siete minutos para la conclusión en el entorno insular, pero más por mérito de no llevárse una paliza en el marcador, que por poder realmente poner en un aprieto serio a sus rivales.

Con todo el pescado vendido, los compases finales sirvieron más para una exhibición de cara a la galería, que de un nivel de exigencia acorde a un partido con algo en juego. Aprovechó incluso Íñiguez de Heredia para dar minutos a Inés Santibáñez, una de las perlas que guarda la plantilla salmantina en sus filas; mientras Ramos dio la oportunidad a Gara Jorge a falta de dieciséis segundos para la conclusión.