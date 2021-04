Cabrera Bello: “Ganar aquí es un sueño, lo intentaré hasta el final”

“Es una gozada estar aquí, que se haya hecho esta inversión estratégica y financiera para traer el Tour a Canarias de nuevo, con una presencia importante de tres torneos seguidos, es un un lujo”, comentó el grancanario.

Una condición de anfitrión que le dará un plus sobre los 18 hoyos del Meloneras Golf. “He estado entrenando a tope, con muchas ganas e ilusión por lo que voy a intentar dejar el pabellón lo más alto posible”, indicó Cabrera Bello, que saldrá a jugar con el francés Antoine Rozner –68 en el ranking munidal– y el inglés Andy Sullivan –en el puesto 66–.

Después de un año complicado, Cabrera Bello intenta reponerse con el objetivo de encontrarse cada vez mejor, pero sin obsesiones. “Me voy encontrando mejor. He estado haciendo mejores vueltas que las que me salieron el año pasado. La verdad que el año pasado, siendo un año tan raro, no quiero sacar unas conclusiones drásticas. No jugué bien, no jugué a la altura de lo que sé que puedo dar. Este año voy notando mejoría, sacando cosas positivas y saber que puedo crecer a partir de ahí”, explicó el isleño, situado en el puesto 121 de la clasificación mundial. “No me estreso demasiado por eso. Pasar del número 100 al 50 puede ocurrir rápidamente si obtiene una buena racha: de ahí en adelante es más difícil. Todo depende de si hay una buena semana en la que termine segundo o tercero. No voy a insistir en eso. No hay nada que los birdies no puedan arreglar, esa es mi mentalidad”, aseguró Cabrera Bello.

Ahora Cabrera Bello jugará en Gran Canaria su primer torneo como profesional dentro del Europena Tour. Como amateur se estrenó en la cita hace ya casi 20 años. “Es un orgullo. Voy a echar mucho de menos al público, ya que por razones obvias no podrán estar, y me hubiera gustado que todo aquel que juega y le gusta el golf estuviera aquí, pero no me cabe duda de que sentiré su cariño y apoyo”, explicó.

Todo en una cita donde espera mostrar esa mejoría que ha percibido en sus sensaciones y resultados, como hace unas semanas en el Valero Texas Open, donde llegó a colocarse con opciones reales de triunfo. “He estado entrenando a tope, con muchas ganas e ilusión por lo que voy a intentar dejar el pabellón lo más alto posible [...] Ha habido una parte del juego, concretamente los hierros a green, que no han estado todo lo bien que necesito estar para llegar al mejor nivel, pero estoy entrenándolo y ganando confianza, centrándome en ello. Honestamente, me voy encontrando bastante mejor y espero que en esta semana se puedan alinear todas las piezas y completar una gran semana”, sentenció.

Porque en el campo, no hay excusas. “Está en unas condiciones excelentes. A otros jugadores y les parece lo mismo”, manifestó.