El Rocasa, sin opción de fallar en su cancha

Después de casi dos meses sin poder jugar como locales por unas razones u otras, el conjunto grancanario tiene la oportunidad de conseguir una nueva y necesaria victoria en la pista que mejor conoce, el pabellón Antonio Moreno, ante un oponente que espera empezar a sumar puntos para subir posiciones.

La derrota ante Bera Bera en la jornada anterior –el 10 de abril–, en un partido que las grancanarias pelearon hasta el final, demostró que el Rocasa puede aspirar a todo este curso.

Las jugadoras de Carlos Herrera tendrán enfrente a un Aula Alimentos Valladolid que viene necesitado. “Son un equipo que corre mucho cuando recuperan el balón y cuando les meten gol. No paran de correr en ningún momento y delante no paran de mover el balón. Es muy difícil controlarlas porque no tienen pausa en su juego”, comentó el técnico Carlos Herrera en la previa.

“Nosotras estamos entrenando bien. Pese a todo lo bueno que tienen ellas vamos a intentar reducirles sus opciones de llevarse la victoria. También es cierto que nosotras también vamos a tener posibilidades de llevarnos el partido”, añadió el preparador.

También comentó que las jugadoras llegan a la cita de esta tarde en plena forma. “Las chicas están entrenando bien. No hay complicaciones con ninguna jugadora. Por lo tanto, llegamos a este partido mentalizadas al 100% de que es un partido importante y de que tenemos que sacarlo adelante si queremos seguir estando en lo alto de la clasificación”, dijo.

“Las chicas están con confianza porque el trabajo que estamos realizando es muy bueno y esperamos que los dos puntos se queden en la Isla, sabiendo que Valladolid es un equipo que lo está haciendo muy bien”, concluyó Carlos Herrera.

Por otra parte, Arinegua Pérez opinó que “la clave” para conseguir el triunfo “es hacer una muy buena defensa, que es una de las señas de identidad de este equipo”. “Valladolid tiene muy buenas jugadoras en el uno contra uno y tienen bastante continuidad. En cuanto al ataque, debemos controlar las pérdidas y conseguir que sus porteras no estén acertadas”, agregó la jugadora del Rocasa.