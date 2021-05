El Consejo de Ministros ha aprobado la nacionalización del francés Aymeric Laporte, defensa central del Manchester City, que podrá entrar en los planes de Luis Enrique Martínez, seleccionador español, para la Eurocopa 2020, confirmaron a Efe fuentes de la Federación Española (RFEF).

Laporte, nacido en Agen el 27 de mayo de 1994, llegó con 15 años al Athletic, que lo tuvo cedido en el Aviron Bayona, y con 16 pasó a pertenecer a los equipos inferiores del club vizcaíno, en el que no tardó en despuntar y debutó con el primer equipo de la mano del argentino Marcelo Bielsa.

La progresión del zaguero zurdo fue imparable y se convirtió en una de las figuras del Athletic, tanto que a finales de enero de 2018 el City le fichó tras abonar 65 millones de euros de su cláusula de rescisión.

Es habitual en los planes de Pep Guardiola, aunque no es fijo en el City. De hecho, en la presente Liga de Campeones no ha participado ni un minuto ni en los cuartos ni en las semifinales. En la Premier esta campaña ha participado en dieciséis encuentros. Ha formado parte de las selecciones inferiores francesas (11 veces con la sub'17, 9 con la sub'18, 12 con la sub'19 y 19 con la sub'21), aunque no juega con el segundo conjunto galo desde el 24 de marzo de 2016 ante Escocia en Angers. Nunca lo ha hecho con el absoluto.

Con la sub'19 se enfrentó a España el 29 de julio de 2013 en Kaunas y venció por 2-1 con un equipo en el que era el capitán y en el que, entre otros, estaban Adrien Rabiot o Anthony Martial. Esta nacionalización le abre las puertas de la selección española pocos días antes de que Luis Enrique ofrezca la lista de convocados para la Eurocopa 2020 a falta de unos trámites ante la FIFA.

A la vista del cambio de la normativa, lo que permitió también que Munir El Haddadi fuera convocable por Marruecos, el seleccionador, el director técnico, José Francisco Molina, y el presidente de la RFEF, Luis Rubiales, dieron el paso de hacer la petición para acelerar el proceso.

Su inclusión puede ser un refuerzo importante para la línea de centrales de la selección española, en la que, salvo Sergio Ramos y Pau Torres, en los últimos tiempos ningún jugador ha tenido continuidad.