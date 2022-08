Carlo Ancelotti ha confirmado que Carlos Henrique Casemiro quiere fichar por el Manchester United. El técnico italiano ha tenido una charla con el brasileño esta mañana en Valdebebas y ha señalado que el centrocampista quiere iniciar una nueva etapa, con un "nuevo proyecto". El futuro de Casemino no pasa por el Real Madrid y en las próximas horas, si la negociación no se tuerce, será nuevo jugador del United.

"Lo he hablado con él. Quiere probar un nuevo desafío, el club lo entiende. Casemiro por lo que ha hecho y la persona que es, hay que respetar ese deseo. Hay negociaciones, no es oficial, sigue siendo jugador nuestro pero su voluntad es salir. Si lo hace, tenemos recursos para reemplazarlo", dijo el italiano en rueda de prensa en el partido previo de LaLiga ante el Celta de Vigo. No viajará con el club si sigue la negociación y todo indica que el partido ante el Almería fue el último de Casemiro con la camiseta del Real Madrid.

¿Fichará el Real Madrid a un sustituto de Casemiro?

Florentino Pérez no le va a poner impedimentos para salir del club y seguirá el mismo proceso que con Cristiano Ronaldo, Di María, o cualquier jugador que ha querido salir del Real Madrid en los últimos años. Ancelotti no ha tratado de convencer a Casemiro. El jugador le ha explicado su posición y el técnico le ha comprendido. "No, sólo he escuchado. Nos ha ayudado mucho. Escuché su voluntad, su deseo, no hay manera de volver atrás. Si todo sale bien por él y hay acuerdo, le desearemos lo mejor y mirar lo que tenemos. Es difícil hablar, pero no sabemos qué pasará. Si no se queda, el agradecimiento es grande para él", apuntó Ancelotti.

El Real Madrid no saldría al mercado para buscar un sustituto de Casemiro. "Tenemos recambios que pueden jugar ahí. Tchouameni ha jugado en esa posición. Es uno de los mejores medios en el mercado. También Kroos puede jugar ahí. Como mi segundo año aquí. Reemplazarle con sus características no, pero hay otros con otras características diferentes. En mis equipos jugó ahí Pirlo, por ejemplo. Defensivamente es Tchouameni más parecido que Kroos a Case, pero Toni puede jugar ahí", explicó el entrenador del club blanco.

El vestuario notará la ausencia de Casemiro, como ha explicado Ancelotti, y el equipo también porque se rompe el centro del campo que le ha dado cinco Champions al Real Madrid. "Un jugador que se ha combinado muy bien con los otros medios con más calidad. Esa con Modric y Kroos. Es importante y ha sido clave en el éxito del Madrid. Lo veo con gran respeto, por hacer una evaluación hay que tener en cuenta todo el respeto que se le tiene, y todo el cariño. Él lo pide y tenemos que aceptarlo. A nivel personal con una persona tan seria, amable y profesional... pues no estás contento", sentenció Ancelotti.