Juan José García Cota, jefe de los servicios médicos del Celta, no seguirá siendo el traumatólogo de la selección española. Lo ha revelado esta mañana el diario Marca. La Federación Española ya le habría comunicado al médico estradense su decisión, que se enmarca dentro de la apertura de una nueva etapa en la Roja, con la no renovación de Luis Enrique y su sustitución por Luis de la Fuente.

Cota se va habiendo asistido y participado en los grandes éxitos de la selección española durante las dos últimas décadas, tanto la absoluta (llegó justo después de la conquista de la Eurocopa de 2008), como antes en categorías inferiores. Su sabiduría como médico y su hondura humana lo ha convertido a lo largo de este tiempo en hombre de confianza de jugadores como Fernando Torres o David Villa. Cota seguirá ejerciendo sus labores en diferentes ámbitos, entre ellos como jefe de los servicios médicos celestes tanto en la relación con la primera plantilla como en la clínica de Príncipe.

El jefe de los servicios médicos del Celta mostró su sorpresa en TVG tras la decisión de la RFEF: "En este caso no hubo una explicación... Fue una conversación muy corta. La única explicación es que hay cambios y los que mandan lo estiman hacer porque creen que es lo más conveniente para todos. Sabes que llegas ahí con una llamada y probablemente te marches con otra llamada. Me quedo con todas las experiencias y con toda la gente que en este camino de 23 años conoces. Gente que es fantástica y que no sale en los medios habitualmente y con la que convives día a día. Gente con la que preparas los partidos, la que te arregla cualquier cosa que puedas necesitar en las concentraciones".