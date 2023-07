La noticia no ocupó portadas ni abrió los informativos de la radio. Apareció en la prensa el 12 de diciembre de 1960: al día siguiente, martes 13, se haría oficial que el Balón de Oro de la revista ‘France Football’ lo ganaría un jugador español.

Era Luis Suárez Miramontes, futbolista del Barça. Ese premio, el primer Balón de Oro ganado por un jugador español, cumple 63 años. Suárez fue también el primer futbolista azulgrana que conquistó el galardón: luego vendrían Cruyff, Stoichkov, Rivaldo, Ronaldinho y Messi.

“Tiene la autoridad de un duque, la precisión de un geómetra y la belleza de un apolo”, explicaba 'France Football'

Efectivamente, el ejemplar de ‘France Football’ del 13 de diciembre de 1960, anunciaba que Suárez era el mejor futbolista europeo del año. Era el número especial de Navidad.

“Tiene la autoridad de un duque, la precisión de un geómetra y la belleza de un apolo”, explicaba la revista. En portada, un dibujo coloreado del futbolista gallego a cuerpo completo y con la camiseta del Barça.

“Velocidad, cambios de ritmo, habilidad, potencia y una gran precisión en el golpeo”: eran las virtudes que ‘France Football’ destacaba de Luis Suárez, apodado el ‘arquitecto’.

“Es un jugador de raza que podría pasar por un individualista, pero que pone todo su talento al servicio del colectivo”, añadía la revista.

Un premio mucho más modesto

En 1960 el Balón de Oro era un premio mucho más modesto que ahora. Tenía una historia breve, porque había empezado a entregarse en 1956 y en el palmarés solo existían tres ganadores: Stanley Matthews (1956), Di Stefano (1957 y 1959) y Kopa (1958). Suárez tenía 25 años y en aquel momento era el ganador más joven del Balón de Oro.

El segundo clasificado fue un jugador del Real Madrid, Ferenc Puskas. Votaron periodistas de 19 países europeos: sin vídeo y con la televisión dando sus primeros pasos, no era fácil tener una visión global de los mejores futbolistas de Europa. Cuatro periodistas le otorgaron la máxima puntuación, cinco la segunda y tres, la tercera. 16 de los 19 votantes le dieron puntos.

También mereció el Balón de Oro en 1964 y 1965, pero France Football no quería repetir ganadores

En lugar de viajar a París para recibirlo, fue el premio el que viajó a Barcelona. No hubo gala de entrega ni fiesta ni una ceremonia íntima. “Ni siquiera una merienda”, como recordaba años después el propio Suárez.

En marzo de 1961, tres meses después de haberse hecho oficial, un representante de ‘France Football’ viajó a Barcelona: fue Pierre Skavinsky, el subdirector, el encargado de darle el premio con Suárez vestido de jugador, minutos antes de que empezase un partido de Copa de Europa ante el Spartak de Kralove de Checoslovaquia en el Camp Nou.

El trofeo era mucho más pequeño que el actual. “Me lo dieron, se lo di al masajista para que me lo guardase en el banquillo y allí se quedó hasta el final del partido. Los compañeros me felicitaron y nos pusimos a jugar el partido, nada más”. Así fue la entrega del premio, en palabras del propio Suárez.

En 1961 también mereció el premio

Al año siguiente, en 1961, Luis Suárez estuvo a un paso de repetir premio: había sido finalista de la Copa de Europa (la final que el Barça perdió con el Benfica en Berna, que fue su último partido con el equipo azulgrana) y protagonizado el fichaje más caro de la historia del fútbol hasta ese momento con su traspaso al Inter de Milán, pero el galardón se lo llevó Omar Sivori, argentino nacionalizado italiano. Obtuvo 46 puntos -por 40 de Suárez-, el 48,4 por ciento del total, lo que supone en porcentaje más bajo en la historia del premio.

Suárez también mereció llevarse el Balón de Oro de 1964, el año en el que fue campeón de la Copa de Europa con el Inter y de la Eurocopa con España, además de ganar la Intercontinental ante el Independiente de Avellaneda. Se convirtió entonces en el primer jugador campeón de Europa de clubes y de selecciones. El Balón de Oro, sin embargo, fue para el escocés Denis Law, del Manchester United. Suárez fue segundo en la clasificación final del premio.

'France Football' no quería repetir ganador

En 1965 se repitió la historia: Suárez lo ganó todo con el Inter (Liga, Copa de Europa e Intercontinental), pero el Balón de Oro se lo llevó el portugués Eusebio. El segundo clasificado fue su compañero en el Inter Giacinto Facchetti. En aquella época, ‘France Football’ intentaba diversificar el premio y no repetir ganadores.

De hecho, en sus primeros años, las bases del premio especificaban que los ganadores anteriores no podían optar al Balón de Oro: Di Stefano no pudo estar entre los candidatos en 1958 –se lo llevó el francés Kopa-, pero ‘France Football’ rectificó y en 1959 el hispano argentino volvió a ser el ganador.

En el museo del Barça

El Balón de Oro de 1960, el primero en la historia del club azulgrana, se puede ver en el museo del Barça: Suárez se lo entregó al club en abril de 2015, cuando se celebró el 30º aniversario del museo: Andrés Iniesta y Josep María Bartomeu participaron en un acto que tuvo el aroma de las grandes ocasiones.