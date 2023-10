Carlo Ancelotti se enfrenta a su escollo más complicado, un obstáculo inesperado en el camino al inicio de temporada. La situación de un Luka Modric que tiene mal encaje en el actual esquema del Real Madrid, condicionado por la deslumbrante aparición de Jude Bellingham.

Un dibujo que penaliza a Modric

Carletto ha optado por modificar el dibujo táctico a un mediocampo en rombo, con el inglés en la punta del diamante para llegar al área, o con 4-4-2, en el que los jugadores de banda trabajan a destajo en la ayuda a los laterales. Y en ambas disposiciones la figura de Modric, a sus 38 años, chirría. Luka pasaba por ser el enlace del mediocampo con el ataque la pasada temporada, el abastecedor de juego de Vinicius y Benzema, a los que siempre ponía en situación de ventaja con sus pases.

Pero la huida de Karim a Arabia Saudí y la llegada de Bellingham han alterado el ecosistema de ataque del Madrid, reorganizando el juego en llegadas desde atrás o con centros laterales a Joselu, un recurso que está dando resultados a los blancos. Esto ha provocado que el técnico haya apostado por Camavinga, Tchouaméni y Valverde en las posiciones de más despliegue físico, con Kroos asumiendo el rol de metrónomo junto a ellos y desatando en ataque a un Bellingham que lo agradece con goles. El inglés suma ocho, seis en Liga y dos en Champions, a los que añade tres asistencias.

Ante esta tesitura, Ancelotti, que ha visto como el equipo ha ganado siete de los ocho partidos que ha jugado, ha dejado en el banquillo a Modric más de lo habitual. Cierto es que jugó el partido de Champions ante el Unión Berlín y el de Liga en el Metropolitano, pero en Nápoles saltó al campo en el minuto 65 por Kroos, mejorando notablemente el desempeño del equipo. En Liga solo ha sido titular en uno de los seis partidos, jugando 204 minutos en los que no ha marcado ni ha dado ninguna asistencia. Y en Champions ha sido titular en uno de los dos partidos, pero tampoco se ha estrenado como goleador ni como asistente.

Modric no ha escondido su malestar por la situación que está viviendo en el Madrid en este inicio de temporada. Así lo reconoció en una entrevista para el medio croata Sportske Novosti en el que afirmó: “El Real Madrid expresó su deseo de que continuara en primavera, yo tenía el mismo deseo. Nos sentamos y rápidamente aceptamos. Así ha sido con el Real Madrid durante 12 años y no va a cambiar. Nuestra relación es extraordinaria. Mi única condición para quedarme era que me trataran como un jugador competitivo, como lo he sido hasta ahora, y no que me mantuvieran en la plantilla basándose en méritos pasados”.

El problema es que en verano recibió una oferta inigualable de 200 millones de Arabia Saudí y se reunió con Carlo Ancelotti, quien le dijo que su rol en el Madrid no iba a cambiar, y eso le convenció para quedarse. El croata pospuso su marcha a fútbol saudita una temporada y en el Bernabéu resoplaron aliviados. Pero el rol de Luka ha cambiado, ha perdido protagonismo y está molesto con el entrenador.

Conversación con Ancelotti en la vuelta de Nápoles

En el viaje de vuelta de Nápoles, Ancelotti mantuvo con él una conversación en la que le aseguró que recuperará el protagonismo con el paso de los partidos, pero parece que Modric no acaba de creérselo y está sondeando el mercado de cara a una posible salida en enero. Las alternativas son Arabia, que insiste en hacerse con sus servicios, y la MLS, donde hay varios equipos interesados, entre ellos el Inter de Miami de David Beckham y Leo Messi.

Modric, que suma 496 partidos, 23 títulos y un Balón de Oro con el Real Madrid, solo ha sido titular ante el Atlético y el Unión Berlín y todo apunta a que regresará al once este sábado (16.15 horas) ante Osasuna en el Bernabéu. Ancelotti trata de resolver el sudoku, tener a todos contentos y mantener la competitividad de un equipo descompensado en ataque. Y en ese escenario la gestión del protagonismo de Modric, el penúltimo Balón de Oro del Madrid, se ha convertido en un problema para Carletto.