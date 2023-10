Lamine Yamal se ha convertido en el futbolista más joven en marcar un gol en la historia de Primera División. No solo del Barça, sino de la Liga. No ha sido un gol bonito, producto de un pase medio caído de Joao Félix que solo ha tenido que empujar a portería. Y no lo ha celebrado apenas. Ha recogido el balón y enseguida lo ha llevado al punto de saque en el centro del campo. Había prisa por remontar. El gol recortaba la ventaja adquirida por el Granada (2-1).

El delantero azulgrana ha hecho historia en el Barça y en el campeonato español con el tanto, logrado con 16 años y 87 días. Un hito que costará de superar y que se une a otros logros de Lamine Yamal en su incipiente carrera profesional. Primer gol de Lamine Yamal con el Barça. Un gol para la historia 💙❤️pic.twitter.com/H7vEsMmvBT — Black (@BlxckNews) 8 de octubre de 2023 Es ya el goleador más joven en la historia de la selección española; es también el goleador más joven en la historia de las eliminatorias europeas y ahora es el goleador más joven en la historia de La Liga. Solo le falta ser el goleador más joven en la historia de la Champions League y para ello tiene un año por delante.