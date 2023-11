Pulido Santana, colegiado grancanario de Primera: "Escuchar lo que hablamos los árbitros no cambiaría nada"

Empiezo con la misma pregunta que hizo Xavi Hernández a ustedes, los árbitros, el pasado martes. ¿Contra quién compiten los colegiados?

Contra nosotros mismos, porque está claro que como nosotros no seamos competitivos y no salgamos a los campos a hacerlo bien e intentar ser justos... A final de temporada hay unas clasificaciones y nos jugamos nuestro puesto de trabajo, porque siempre bajan dos. Si estás entre los dos peores, hasta luego.

¿A qué cree que se refería el entrenador del FC Barcelona?

Se refería básicamente a que nuestros errores los pagamos nosotros, pero ellos también, y los que cometen ellos, los pagan ellos solos. Por ahí van los tiros.

Fue la primera vez que se reunían entrenadores y árbitros. ¿Cree que servirá para que haya un cambio en la situación convulsa que vive el fútbol español con el estamento arbitral?

Creo que fue muy positivo, porque más allá de lo que se dijo en la reunión, establecimos relaciones personales. Ellos también lo agradecieron porque estaban acostumbrados a vernos aparecer con traje y corbata y luego vestidos de árbitro e irnos de la misma manera, y el otro día íbamos de calle y parece que no, pero psicológicamente nos acercó más, porque parece que somos una figura a la que no se pueden acercar y a la que según ellos no pueden criticar, cosa que no es cierta.

Pero hay sanciones.

La diferencia está entre criticar, decir que alguien no ha hecho bien su labor, que es loable, y decir que hay premeditación, que vayas a favorecer a un equipo de antemano, que vayas a robar como dicen algunos. Robar es un delito, con lo cual, si te acusan de un delito, demuéstrelo.

¿Qué es lo que más les achacaron los entrenadores?

Ellos lo que solicitaron es que diéramos más explicaciones y que tuvieran acceso a nuestras grabaciones, además, acceso inmediato, en las jugadas conflictivas.

¿Y qué le parece esa medida? ¿Cree que puede ser positiva?

Es una medida que daría más transparencia para que ellos vean cómo funcionamos, pero la realidad es que no cambiaría nada porque nosotros tampoco decimos nada extraño cuando nos comunicamos. Siempre hay una comunicación durante el partido entre el árbitro y la sala VOR para las jugadas susceptibles de ser revisadas.

Entonces, ¿por qué cree que hay tanto interés en que se sepa lo que hablan?

Porque es una forma de corroborar que las jugadas se han chequeado, pero todas las jugadas se chequean, aunque a veces ellos no lo entienden. Ellos creen que no, entonces, si tuviesen acceso a los audios, estarían tranquilos en ese aspecto, pero en la práctica no cambiaría absolutamente nada.

¿Le gustó la medida de su compañero De Burgos Bengoetxea de llevar al monitor del VAR a Bordalás –técnico del Getafe– y a Sergio –técnico del Cádiz– para explicarles una decisión controvertida? Los dos la agradecieron...

Yo creo que es bastante interesante cuando se trata de una acción compleja para aclarar in situ lo que pasa. ¿Cuál es el riego de esto? Que los equipos se acostumbren y quieran explicaciones en todas y cada una de las jugadas. Entonces claro, eso al final ralentizaría el juego, que es precisamente lo que se intenta evitar. El árbitro no puede estar explicando todas las decisiones que toma. Pero como algo muy puntual, me parece fenomenal.

¿Por qué las manos generan tanto conflicto? Algo mal se estará haciendo, ¿no cree?

Yo creo que esta temporada la gente está entendiendo mejor las manos. No es un punto que este año genere conflicto, lo que pasa que la casuística de las manos es infinita porque hay que tener muchísimas variables: la mano abierta, la mano más arriba del hombro, si viene de un compañero, si viene de un rival, si hay voluntariedad...

