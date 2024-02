El reproche de Ilia Topuria a Pedro Sánchez: "Me dolió no recibir la felicitación del líder de España"

La Ultimate Fighting Championship (UFC) no nació ayer. Tampoco en España. A mediados de los 2000, Fabricio Werdum salía con las banderas española y brasileña al octógono. Si uno mira la oferta de los centros de artes marciales, la MMA está en prácticamente en todos. Pero popularización y dimensión global necesita campeones como Ilia Topuria, que este jueves ofreció a su país de acogida y de reconocimiento el cinturón del peso pluma. A su llegada a Madrid, donde quiere pelear contra un mito como McGregor -en el Bernabéu- recibió un baño de masas a la altura de su heroicidad.

Aunque también pasó factura con aquellos que no dieron un paso para felicitarle. “Me dolió no recibir la felicitación del líder de este país (Pedro Sánchez). Me hicieron pasar por inmigración en el aeropuerto, pero yo sigo amando este país”, aseguró un luchador que tiene claro que su siguiente combate será en España. Lo dice con la misma determinación que le ha llevado a la cima. Bernabéu, sí o sí.

Primero, en el aeropuerto, donde le esperaban los aficionados a los que ha hecho partícipes de su éxito. "Es el combate de nuestras vidas", anticipaba después de hacer historia en el UFC 298 venciendo por KO a Alexander Volkanovski en el que todo el mundo supo iba que a ganar. Porque tanto él como su equipo lograron un hechizo que impedía imaginar nada que no fuera mantener el récord de 15-0 en las artes marciales mixtas.

"Mi hermano será el segundo campeón español"

"El combate representa que los sueños se hacen realidad. No puedes esperar un mejor resultado que ganar a una persona que ha defendido el título seis veces, que ha sido el número uno libra por libra... Y ganar en el segundo asalto de la forma que lo hice. En el primero me sorprendió, porque fue más rápido de lo que esperaba", recordó sobre el combate en Anaheim (California) nada más aterrizar.

Ilia Topuria, tras su llegada a Madrid tras proclamarse campeón mundial de la UFC. / / EFE

A la pregunta de que le contestaría a Volkanovski si le propone una revancha, dijo: "Que se recupere". Mientras que sobre la opción de pelear en el Bernabéu ante McGregor, aseguró: "La UFC España 2024 es una realidad. Va a pasar". Por la tarde, Topuria compareció ante los medios en una sala abarrotada en la que no faltó detalle. Una imagen suya presidía la estancia, donde la mirada se iba hacia las rosas rojas que había encima de la mesa.

Símbolo universal que llia ha convertido en propio. Porque no está de más utilizar el nombre de pila, a sabiendas de que pronto debutará en la UFC su hermano Alekansadre Topuria: "Va a ser el segundo campeón del mundo". Uña y carne, juez y parte. Camino de una dinastía. Entró el 'Matador' en el Rosewood Villa Magna como si de un combate se tratara. Controlando todos los 'flashes' y ejecutando un paseo triunfal incluso antes de entrar en escena. Tiene un magnetismo especial. "Ha llegado un ser vivo", se presentó, ataviado con un traje, pero sin corbata, con el pecho ligeramente descubierto.

Saque de honor en el Bernabéu: "Florentino es un fenómeno"

"Me doy cuenta de lo que he liado cuando miro enfrente", empezó diciendo Ilia Topuria, quien avanzó que "esto no es nada con lo que se avecina". La euforia desatada hace que no pueda ni descansar. Todo el mundo quiere ver al 'Matador' en España. "No he hablado de momento con Dana White (presidente de la UFC), pero no me voy a quedar sin pelear este año. La única pelea que voy a aceptar va a ser en territorio nacional. Vamos a tener un par de conversaciones. Va a suceder", dejó claro el luchador.

Topuria desgranó cuáles son las tres peleas que aceptaría, "solo en España con: McGregor, Holloway poniendo su título en el medio; y la tercera Sean O`Malley". Nada de revanchas con Volkanovski: "A vosotros os apetece, ¿verdad que no?". Paso seguro para el quinto del mundo, cuyo equipo está obsesionado con llenar "un estadio de 80.000 personas", un camino que solo pasa por el Bernabéu, donde recibirá un homenaje este domingo.

"Voy a conocer este domingo a Florentino, me hace mucha ilusión por todas las cosas que ha construido. Es un fenómeno", defendió el luchador, a diferencia de la crítica directa que le hizo a Pedro Sánchez. "El equipo que mejor representa los valores de España es el Real Madrid. Es con el que más identificado me siento", aclaró en una semana donde todos los actores quisieron arrimarse a su éxito.

El único miedo de Topuria: que Dios le abandone

Topuria hará el saque de honor en el partido contra el Sevilla, donde juega, tal y como admitió, su futbolista favorito: Sergio Ramos. El campeón de la UFC no cuenta con las instituciones para seguir con su itinerario, que se moverá "gracias a mi círculo". El que hará mantener los pies en la tierra. "Sin dejar de dar un mensaje inspirador a las nuevas generaciones, ningún resultado me va a cambiar", reflexionó 'El Matador', quien solo tiene miedo a que Dios le abandone.

Precisamente, la restricción de los menores de 16 en los actos de MMA es una de las barreras a resolver para que la UFC España sea una realidad. Mientras, Topuria seguirá alimentando una pasión desbordada por todo el territorio nacional. "Connor dijo que tiene muchas pelotas, que venga a España. Le veo preparado para tomar dos botellas de whiskey", volvió a retar.

"Pero aunque estuviera en su mejor momento, sería una 'meriendita'. Sinceramente mi objetivo siempre ha sido competir conmigo mismo, me alegra que cada vez se sume más gente y ser la persona que cambie la perspectiva de la gente de que se pueden cumplir los sueños", sentenció. Como un 'jab' preciso. Un combo ganador que no deja de lado en un potentísimo discurso que le acompaña a todos lados. Un efecto hipnótico, porque nunca baja la guardia. Ahora toca una copa de vino y familia, la mejor recuperación posible.