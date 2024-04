Rubiales niega "mordidas" y defiende que el dinero que tiene es "fruto de su trabajo y ahorros"

Luis Rubiales, el expresidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), que se encuentra investigado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, ha roto su silencio. Lo ha hecho en una entrevista televisiva, la primera que concede a un medio audiovisual español desde que dimitió el pasado mes de septiembre por su beso no consentido a Jenni Hermoso. Habló el dirigente desde Punta Cana (Republicana Dominicana), donde lleva ya instalado varias semanas.

"¿Por qué estoy yo hoy aquí? Estoy aquí para decir que es mentira que yo haya pegado una mordida con pisos aquí", ha dicho Rubiales a Ana Pastor en un avance de la entrevista que se emitirá este jueves en La Sexta (22.30 horas), defendiendo su honorabilidad y expresando que todo el dinero que tiene “es producto de su trabajo y de sus ahorros”.

"Es mentira que tenga aquí un equipo de béisbol. Es mentira también que yo haya pegado un pelotazo en Cabo Verde. Es mentira que yo tenga terrenos para la construcción de hoteles en la Arabia Saudí" Luis Rubiales — — Expresidente de la RFEF

"Es mentira que tenga aquí un equipo de béisbol. Y eso lo han dicho no sé si con la intención de decir que estaba desviando dinero de alguna manera", ha continuado el expresidente de la RFEF. "Es mentira también que yo haya pegado un pelotazo en Cabo Verde, algo que también se ha afirmado", ha dicho con tono de enfado mirando a Ana Pastor. "Es mentira que yo tenga terrenos para la construcción de hoteles en la Arabia Saudí. Y todo eso es lo que se ha dicho", ha añadido.

La Fiscalía ha solicitado dos años y medio de cárcel para Rubiales por el beso no consentido y las coacciones posteriores a Jenni Hermoso. Además, la intervención de la UCO de la Guardia Civil ha provocado que el dirigente esté imputado en la investigación por supuestos contratos irregulares de la FEF y habría sido incluso detenido en caso de que hubiera estado en España.

"Lo que dice la jueza y lo que haya investigado la UCO yo no lo sé porque no sé si tiene relación directa con todo lo que se ha dicho de mí. El dinero de mis cuentas es producto de mi trabajo y de mis ahorros" Luis Rubiales — — Expresidente de la RFEF

"Lo que dice la jueza y lo que haya investigado la UCO yo no lo sé porque no sé si tiene relación directa con todo lo que se ha dicho de mí. Espero que no. Las afirmaciones que han hecho los medios y el dinero que yo tenía en mis cuentas no tiene nada que ver", ha dicho con contundencia el exdirigente. "El dinero de mis cuentas es producto de mi trabajo y de mis ahorros", ha sentenciado.