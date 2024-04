Viñales: "A veces tengo la sensación de que hago magia"

“No tengo palabras, no me salen las palabras. Ha sido durísimo llegar hasta aquí”, decía el piloto catalán Maverick Viñales, entre lágrimas, sollozando, mucho más allá de la emoción, cuando Izaskun Ruiz, de DAZN, le puso el micrófono delante y le felicitó, no solo por haber logrado el doblete en Austin (Texas, EEUU), con victorias incontestables el sábado y el domingo, sino por haberse convertido en el primer piloto de la ‘era MotoGP’ en ganar un gran premio con tres marcas diferentes: Suzuki (Silverstone-2016), Yamaha (Catar-2017) y Aprilia (EEUU-2024).

“He sufrido mucho, mucho, hasta conseguir volver a ganar. Mi familia lo sabe bien, todo el esfuerzo que le he puesto a esto y, al final, he conseguido una grandísima recompensa, así que estoy muy feliz y lo único que quiero ¡ya!, cuanto antes, es abrazar a mis niñas, a Raquel, mi mujer, a Nina y a Blanca, mis dos hijas, que son las que más han sufrido todo este duro periodo de trabajo y sacrificios”, continuó explicando Viñales, que ayer ganó remontando, en 20 vueltas, 10 plazas, pues, en el primer giro, tras una mala salida donde no funcionó bien el embrague de su Aprilia, pasó en la 11ª posición y eso que salía desde la ‘pole’.

Quiso retirarse

“En Austria, pensé en dejarlo, en abandonar, pensé en parar y dejarlo todo y, ahora, estoy en lo más alto, en la cima de MotoGP”, siguió explicando el piloto de Roses. “Eso, lo que te enseña, es que jamás debes abandonar, jamás te debes dar por vencido, hay que confiar en uno mismo y pelear, pelear mucho, pelearlo todo y seguir creciendo. Esto ha sido una hazaña histórica y quiero dar las gracias a todas las personas que me han dado su fuerza pues, ya digo, ha habido momentos en los que he querido tirar la toalla, pero siempre he tenido el apoyo suficiente para seguir creyendo y seguir levantándome cada mañana para darlo todo”.

Maverick Viñales celebra, con su equipo de Aprilia, la victoria de ayer en Austin. / Alejandro Ceresuela

Viñales explica que, en el ensayo matinal previo a la carrera, el conocido como ‘warm-up’, el embrague de su Aprilia ha fallado, no ha funcionado bien y, pese al trabajo de su equipo, la verdad es que volvió a fallar en la salida y a lo largo de toda la carrera. “Pese a la pésima salida que he hecho, pese a que ‘Pecco’ (Bagnaia) me ha sacado de la pista, sabía que tenía ritmo y en lo único que he pensado es ‘venga, Maverick, tienes a diez pilotos delante y 20 vueltas, un piloto cada dos vueltas y llegas’. Y la verdad es que me han sobrado vueltas, en las que he tenido que apretar porque Pedro (Acosta) venía detrás muy, muy, fuerte”.

Viñales reconoció encontrarse, sin duda, en el mejor momento de su carrera deportiva, pese a disfrutar de muchos instantes glorioso. “No sé, a veces tengo la sensación de que hago magia y hoy (por ayer) ha sido uno de esos días, sí, por la forma en que me he sentido sobre la moto y la remontada que he protagonizado”. Y sobre el disfrazt

“Paciencia y convicción, esa ha sido la fórmula para ir remontando. Y, sobre todo, no cometer errores pues, en mi situación, hubiese sido imposible recuperarse de otro fallo”, continuó explicando el doble vencedor de Austin. “Solo he fallado con Miller, que me ha devuelto enseguida el adelantamiento, pero yo le he forzado a irse largo. Ha sido brutal, me he acordado de muchos pilotos que, llegando desde atrás, habían ganado”.

Viñales, que con el resto de la caravana del Mundial de motociclismo parará, en Jerez, dentro de 11 días, para disputar el Gran Premio de España, cuarta prueba puntuable de la temporada, es ahora tercero del Mundial de MotoGP, con tres puntos menos que el italiano Enea Bastianini (Ducati, segundo) y a 24 del líder, el madrileño Jorge Martín (Ducati). Bien es cierto que si no se hubiese roto el cambio de velocidades de su Aprilia, el domingo de Portimao, es decir, en la carrera larga, en estos momentos, tal vez, estaría liderando el campeonato de pilotos.

