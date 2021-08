El FC Barcelona se ha asegurado al fin el fichaje de Emre Demir, joven jugador del Kayserispor turco. El conjunto azulgrana llevaba varios meses tratando de cerrar una interesante inversión de futuro pero no ha sido hasta los últimos días que el club catalán ha podido dejar del todo atada la negociación. El propio presidente del Barça, Joan Laporta, fue quien personalmente desbloqueó una operación en la que el Barça se ha adelantado a varios equipos de primer nivel.

Emre Demir, centrocampista ofensivo del Kayserispor, no tiene un rol especialmente definido, pues puede ejercer tanto de interior como ocupar una de las dos bandas de la línea de ataque. Demir, que debutó en partido oficial con su actual club con solo 15 años en la temporada 2019-2020, no se ha estrenado todavía en el presente curso. Tras tres jornadas de liga, el joven talento aún no ha podido tener minutos.

El hecho de que tenga solo 17 años ha condicionado a todas las partes a la hora de alcanzar un acuerdo. El Barça pagará por él cerca de cuatro millones de euros -más alguna cláusula de futuro- y la idea es que Demir se incorpore al filial azulgrana al término del presente curso. Esta temporada, el jugador turco seguirá en el Kayserispor. Como mínimo hasta el próximo mes de enero, que es cuando cumple los 18 años. Llegado ese momento tampoco está 100% descartado que se pudiera avanzar su aterrizaje en el equipo de Sergi Barjuan, aunque esa no es hoy la primera opción.

Hay que recordar que Emre Demir ya estuvo años atrás probando en La Masia, no llegando a concretarse su fichaje. También estuvo en el PSG, donde tampoco permaneció. Ahora, el Barça se ha movido rápido y bien y solo el tiempo dirá si la apuesta resultó ser, como ha sucedido con Pedri, una auténtica ganga.