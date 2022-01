El extremo mexicano Jesús Manuel 'Tecatito' Corona ya es nuevo futbolista del Sevilla FC, después de que el conjunto hispalense y el Oporto hayan alcanzado un acuerdo para su incorporación al equipo de Nervión hasta 2025, según informó el club andaluz en un comunicado.

"El Sevilla FC y el FC Porto han alcanzado un acuerdo para la incorporación al conjunto sevillista, hasta 2025, de Jesús Manuel Corona, jugador mexicano con pasaporte portugués que se desenvuelve en la banda derecha", anunció el Sevilla.

Corona es internacional con la selección azteca, a la que ha defendido en 63 ocasiones anotando diez goles. Formado en las categorías inferiores del CF Monterrey, debutó con apenas 17 años en la Liga MX. En su primera campaña, la 2010-11, ganó la CONCACAF Champions League, título que revalidó en la siguiente campaña.

Ha disputado el Mundial de Clubes, donde marcó en cuartos ante Ulsan Hyundai y en la final de consolación frente al El Ahly egipcio. Tras pasar por el FC Twente neerlandés el Oporto se fija en él y confirma su fichaje el 31 de agosto de 2015. Además de debutar en la Champions con cuatro actuaciones, aterriza ya como fijo en el once con 28 partidos ligueros y tres partidos coperos disputados. En la 2019-20, además de los cuatro goles que anota, suma 21 asistencias, 14 de ellas en liga. Esto le convierte en MVP de la liga portuguesa esa temporada.

Además de las tres ediciones de la CONCACAF Champions League conquistadas con el CF Monterrey, su palmarés en Portugal se compone de dos ligas, la Copa de Portugal y dos Supercopas. Además, como internacional, levantó la Copa de Oro con México en 2015.

"Las primeras horas fueron muy emocionantes, desde que me recibieron a mí y a mi familia, los compañeros* Me han dado un recibimiento muy positivo y me va a ayudar a encajar más rápido", dijo en su primera entrevista a los medios del club y después de un primer entrenamiento a las órdenes de Lopetegui, a quien ya tuvo de técnico en el Oporto.

"Es un sueño que tienes desde chico jugar en Europa. Luego vas conociendo ligas y hoy puedo decir que estoy cumpliendo un sueño de poder jugar en esta liga. He hablado con Lopetegui estos días. Me decía que tenía muchas ganas de que viniera y yo le decía que era mutuo. Estoy viendo que la exigencia es máxima", añadió.