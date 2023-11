Real Madrid - Napoli en directo

¡¡Descanso en Chamartín!! Los goles de Rodrygo Goes y de Jude Bellingham remontan el tanto inicial de Giovanni Simeone y permiten al Real Madrid tomar el camino hacia los vestuarios por delante en el marcador (2-1). El fútbol control de los merengues, tocando sin prisas y acelerando cada vez que el cuero llega a Brahim Díaz o a Rodrygo Goes, no ha sido capaz de neutralizarlo el Nápoles, impotente en el robo y sin ideas para generar juego. El foco de los minutos finales del encuentro se ha situado sobre Jude Bellingham, necesitando la asistencia de los servicios médicos por unas molestias en el tobillo izquierdo.