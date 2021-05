Drag Vulcano: «Desde los siete años supe que era esto lo que quería ser»

Natural de Gáldar (Gran Canaria), Drag Vulcano, nombre artístico de Isidro Javier Pérez Mateo, de 30 años, es uno de las drag queen con mayor reconocimiento de las islas gracias a sus dotes como diseñador y al dominio del maquillaje. El único participante canario de Drag Race España, el talent show que hoy domingo estrena AtresPlayer, puede presumir de acumular victorias o segundos y terceros premios en los certámenes drag más importantes de Canarias, un recorrido que se ve recompensado ahora con creces al ser seleccionado para formar parte del elenco del nuevo y esperado concurso.

El nombre de Drag Vulcano «viene de los orígenes de las Islas Canarias: volcán, vulcano. Más claro agua», cuenta este profesional que reconoce haberse iniciado en el mundo drag «cuando con siete años me ‘encabezo’ con que esto es lo que quiero ser y lo que quería ser de mayor. Desde los 18 años, cuando tuve la oportunidad de presentarme a concursar a distintas galas drag, pues he ido avanzando hasta llegar a ser la Drag Vulcano de mis sueños», explica el canario en un vídeo de presentación del talent show de AtresPlayer ya que tanto Atresmedia -de Antena 3 Televisión- como la productora del concurso, Buendía Estudios, consideran contraproducente que ninguno de los diez participantes conceda entrevistas durante la grabación y la emisión del programa para no romper la dinámica del formato favoreciendo a unas drags frente a otras.

Tirando de hemeroteca, Isidro Javier Pérez Mateo hablaba en 2018 en la web Saca tus vacaciones del armario sobre uno de sus puntos fuertes: el maquillaje. «Supone el momento de la transformación, de dejar a un lado la identidad diaria y encarnarse en el personaje creado».

«Con el maquillaje te conviertes en drag. En mi caso, son imprescindibles las lentillas y las pestañas postizas; si no, me veo un chico normal. Los ojos son el espejo del alma, y con las lentillas me siento drag». En cuanto a los colores empleados, comentaba: «Depende del vestuario, pero me decanto por los colores llamativos: rosas, azules, amarillos… Me gusta experimentar».

«La verdad es que como drag nunca he tenido ningún referente», prosigue Vulcano. «Yo soy única, singular y exclusiva; inigualable. Por supuesto que soy muy conocida en el mundo drag de Canarias y las apuestas estaban bastante a favor mío para que fuera la primera drag queen de las Islas en entrar a este programa. ¡No se equivocaron!», dice el galdense que, entre otros, ha obtenido primeros premios en las galas de los carnavales de Arrecife (2013), Guía (2017) y Gáldar (2017 y 2019). El triunfo de 2017 en Gáldar lo logró gracias al amplio apoyo del público, que la coronó como ganadora con más de un 21% de los votos de entre todas las candidatas, alejándose de la segunda finalista, que obtuvo un 10%. En el concurso del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, el más importante y el de mayor trascendencia dentro y fuera del Archipiélago, logró el tercer premio en dos ocasiones (2016 y 2018) y un segundo en 2020.

«Vengo a por la corona de Drag Race», asegura Isidro. «A mi se me da bien todo: yo confecciono, actúo, canto... Soy un drag que arrasa en la pasarela. Me gusta ganar y ser el mejor. Rivales para mi, ninguna», confiesa sobre el nivel del resto de participantes del programa que se estrena hoy domingo. Le encanta «ir vestido siempre con bastante lujo» echando mano de «pedrería y amplios tocados aunque siempre he dicho que si el maquillaje está bien hecho poco más falta salvo una gran sonrisa».

El tirón de Drag Vulcano en redes sociales, con más de 25.200 seguidores sólo en el perfil oficial del programa en Instagram -@dragvulcanoofficial-, no le asegura nada al artista canario frente al resto de sus competidores ya que algunos de ellos acumulan más de 30.000 followers. En manos del talento de Isidro, descrito por el equipo de Drag Race España como «un chico muy profesional y nada problemático», está su futuro dentro del talent show que dirige Steve Kelly y se graba en Madrid.

«El drag queen de Canarias es el mejor drag de España», concluye el único canario de un espacio que se podrá ver desde esta noche únicamente en la plataforma online de pago de Antena 3 Televisión.