Miradas sobre el Guernica

«Picasso realiza el Guernica entre mayo y junio de 1937, entre uno y dos meses después de los bombardeos sobre la ciudad vasca. Hoy, en pleno 2021, la respuesta a un hecho así no hubiera sido resuelta con un cuadro; la hubiésemos consumido a base de publicaciones en redes sociales y estaríamos consternados e indignados durante 24 o 48 horas, justo lo que dura una story de Instagram», explica el artista grancanario Rancho Rocket —@ranchorocket— sobre su aproximación a la pieza de Picasso. «Crearíamos un hashtag para canalizar la solidaridad instantánea y miles de post se compartirían y se harían vírales. En pocos días ya estaríamos a otra cosa, porque las reflexiones en el siglo XXI no pueden tener más de 280 caracteres y las imágenes no sobreviven más de 15 segundos. Hoy el Guernica», prosigue este creador, «lo hubiéramos consumido rápido porque las pantallas de nuestros móviles necesitan imágenes nuevas, de lo que sea. Nos vale una catástrofe natural, una agresión homófoba, las vacaciones en la playa o unas fotos en el gimnasio. Nos da igual con tal de que podamos deslizar el dedo y pasemos a la siguiente imagen. La respuesta de Picasso fue rapidísima: pintó el cuadro entre uno y dos meses después del bombardeo. Hoy la respuesta hubiera sido instantánea pero el cuadro, por la rapidez en su elaboración, sería el preámbulo de lo que es un post en redes, un ejemplo de la banalización en el consumo de imágenes gracias a los móviles».