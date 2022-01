«Es fácil respetar la vida de otros animales comiendo rico y sin dejarse el sueldo»

Romi Sanzel y Sara Párquez, una pareja de tinerfeñas que comparte con el mundo recetas veganas en YouTube e Instagram bajo el nombre de Living Like A Panda, acaban de dar el salto a las librerías físicas precisamente con un recetario, Irresistiblemente veganas. Romi, de 32 años, nacida en Santa Cruz de Tenerife, trabaja como higienista bucodental y lo compagina con la creación de contenido en redes sociales. Sara, de 30 años, nacida en Güímar, es maestra de inglés y cantante, aunque en la actualidad no se dedica a ninguna de estas actividades: está terminando la carrera de Bellas Artes a la vez que, junto a Romi, crea contenidos para Living Like A Panda.

¿Cómo les llega el proyecto para un libro de recetas veganas?

Tras la cuarentena en 2020, recibimos un correo del grupo de editores Lunwerg, de editorial Planeta, y nos dio un parraque al verlo. Nos propusieron hacer un libro con ellos con nuevas recetas veganas y aquí estamos.

¿Cuánto han influido su canal de YouTube Living Like A Panda y su sitio en Instagram para que les propusieran escribir este libro?

Publicar un libro era algo que teníamos en mente desde que el canal de YouTube empezó a coger forma, porque nosotras también valoramos los recetarios en papel de toda la vida. Ese olor característico y ese ¡uy que lo mancho! Poco a poco empezamos a recibir preguntas tipo «¿para cuándo un libro de recetas, chicas?». De esta manera tuvimos la suerte de que Lunwerg viera nuestras redes sociales y quisiera trabajar con nosotras y crear este proyecto juntas.

«A veces nos dicen que nos saltemos la dieta y nos comamos un bocadillo de pollo y queso; que ‘por un día no pasa nada’. A esas personas queremos mostrarles que ser vegano no es hacer dieta»

¿Qué se van a encontrar los lectores en Irresistiblemente Veganas?

Más de 75 recetillas con ingredientes cien por cien vegetales, pero no unas recetas con lechuga y tofu y ya está, sino recetas irresistibles que te costaría creer que son veganas. También les contamos cómo llegamos a ser veganas y lo que significa para nosotras serlo. Además, encontrarán una canción con cada receta para ponerle ritmo a la elaboración de cada una.

También incluye sugerencias de menús que te inspiren para crear tus propias combinaciones de platos y celebrar a lo grande cada momento del día. Y un reto final, muy especial, que podrán compartir con nosotras en redes sociales.

¿Cuánto tiempo han dedicado a preparar y acabar este proyecto?

Entre planear qué recetas hacer, investigar, probar, manchar, crear, volver a probar, fotografiar, corregir y comer mucho (aunque hemos repartido a familia y amiguis), hemos dedicado un año aproximadamente.

Háblennos del libro y de cómo esta distribuidas las recetas.

El libro tiene cuatro secciones principales de recetas, pensada cada una de ellas para que disfrutes en un entorno diferente. Hay por ejemplo una sección titulada Para disfrutar de la naturaleza donde compartimos recetas para llevarte de pateo, ir de picnic o incluso para un día de playa. Al final de cada sección encontrarás un especial de recetas, como por ejemplo la de Quesos veganos, que es nuestra preferida. Y como somos muy de casita, hemos incluido algunas recetas canarias con nuestro toque, para que te hagas un buen puchero a nuestra manera.

¿Se trata de platos complicados o es apto para todos los niveles de cocineros domésticos?

Pues hay para todos los niveles y gustos. Incluimos recetas sencillas y con pocos ingredientes y otras con una elaboración a la que habrá que echarle un poco de cariño. También añadimos en cada receta el tiempo de preparación aproximado para que se puedan organizar y cocinar con tranquilidad.

¿Se trata de un producto exclusivo para veganos o cualquier comidista y disfrutón puede pillar recetas de esta publicación?

Desde luego el disfrutar de una buena comida nos gustaría que estuviese al alcance de todo el mundo. La comida une, la comida es memoria, la comida trae consigo muchas cosas y el disfrute de todo el mundo es un fin para nosotras al compartir cualquier receta.

¿Qué creen que atrae cada vez más a los partidarios de los fundamentos veganos?

Creemos que son muchas las personas que adoptan una vida vegana porque se han dado cuenta de que entra dentro de sus posibilidades el respetar la vida de otros animales comiendo rico y sin dejarse el sueldo en ello, entendiendo que es tan fácil como saltarnos los pasillos y puestos de productos de origen animal e ir a los pasillos de legumbres, cereales, frutas, verduras cuando vamos a hacer la compra.

Por otro lado, la emergencia climática podría ser también otro de los grandes impulsores del cambio a una vida vegana, puesto que al tomar conciencia del impacto medioambiental que trae consigo una alimentación vegana, podemos ver que reduce a un nivel considerable nuestra huella de carbono.

«La comida une, la comida es memoria, la comida trae consigo muchas cosas y el disfrute de todo el mundo es un fin para nosotras al compartir cualquier receta»

Entonces, ¿ser vegano es una cuestión de salud o de moral?

Muchas veces nos dicen que «por qué no nos saltamos la dieta y nos comemos un bocadillo de pollo y queso; que por un día no pasa nada». Nos gusta mostrarle a la persona que pregunta que ser vegano no es hacer una dieta. Sí, dejar a un lado productos lácteos, huevos, pescados y carnes trae consigo una gran probabilidad de bienestar en tu salud, pero no solo lo hacemos por nuestra vida y por ver una mejoría en ella, sino también por verla en la vida de otros animales en este planeta, a los cuales sentimos como iguales. Seres vivos que lloran y disfrutan y han nacido para vivir, igual que nosotras y no por y para nosotras.

¿Qué argumentos ofrecerían a quién les pregunte por los beneficios que les ha aportado ser veganas?

En conclusión nos ha aportado amor, porque aunque suene un tanto new age, el veganismo nos ha ayudado a buscar la empatía en lugares que no nos habían enseñado. Hemos cambiado costumbres que nos aportaban comodidad por otras costumbres que incluyen el ver los derechos de otros y no solo los propios.

Por otro lado, de forma curiosa, hemos descubierto un mundo infinito de sabores que creíamos que no existían más allá de lo que habíamos probado antes. El gusto te cambia, se aprenden nuevos deleites.

Y si tuvieran que decir algo negativo, ¿qué sería?

Cuando decides cambiar unos hábitos y los compartes con otras personas, hay veces que se crean diferencias que pueden llegar a ser generadoras de debates. A nosotras en un principio fue lo que nos resultó negativo, porque nos incomodaba. En la actualidad hemos encontrado un equilibrio compartiendo y mostrando día a día lo que comemos. Aportando con el tiempo ejemplos de nuestra vida real, dejamos en un segundo plano la teoría y pasamos directamente a la práctica. Porque no hay nada mejor para nosotras que compartir comida, que encima sea vegana y que, como guinda del pastel, esté para chuparse los dedos.