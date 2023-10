Carlos Ventura: «Los rostros que se ‘enralarán’ con nosotros son expertos en entretenimiento»

Periodista y comunicador canario especialista en contenios digitales.

Bienvenido al circo de Enralados. ¿Animado de estar con Jorge Galván?

Para mí estar con Jorge Galván en esta aventura es un auténtico regalo. Es el maestro de ceremonias que necesita este programa para brillar como se merece. Jorge es Enralados y Enralados es Jorge; se nota. La gente va a descubrir en este formato que unas tardes divertidas, emocionantes y entretenidas son posibles y él es el hombre perfecto para llevar el mensaje a la audiencia.

¿Tiene ganas?

Enralados para mí es un reto porque supone mi incursión directa en un programa diario pero no me asusta, más bien todo lo contrario. Me ilusiona porque sé que vamos con un programa que va a marcarle a la gente. Estoy feliz y muy agradecido por la oportunidad que me ha dado mi productora de formar parte de este proyecto.

¿Qué papel tendrán en el programa?

Voy a estar cada tarde como colaborador fijo en el programa y tendré una sección diaria de las noticias más curiosas de cada jornada pero, además, mi papel estará condicionado a las ocurrencias que le vayan surgiendo a la dirección del programa en cada momento. Esto es lo que hace tan especial a Enralados, es un programa vivo en el que todo y nada está escrito.

¿Cree que hay ganas de risas?

Pues sí. Fíjese que yo creo que si hay algo que nos caracteriza a los canarios es la facilidad que tenemos para reírnos y sacarle la punta humorística a todo lo que nos llega. Eso es lo que va a primar en Enralados pero con una vuelta de tuerca más que fusiona nuestro sentido del humor con lo que nos llega desde el mundo digital.

¿Ha habido mucho trabajo previo?

No hemos parado. Pero quienes vienen a enralarse con nosotros son verdaderos expertos en entretenimiento. De hecho, uno de los puntos fuertes de Enralados será la diversidad de personajes que van a formar parte de esta locura que aterriza mañana en TV Canaria.