El Ibex 35 ha terminado la jornada de este lunes prácticamente plano (+0,03%), si bien ha logrado consolidar el umbral psicológico de los 9.400 puntos, en una sesión marcada por la presentación de resultados empresariales, entre ellos Bankia, y del Brexit, después de que la Unión Europea haya aceptado una nueva prórroga "flexible" hasta el 31 de enero de 2020.

En concreto, el selectivo madrileño se ha colocado en los 9.433 enteros, tras conocerse que la UE a 27 ha acordado conceder a Reino Unido una nueva prórroga que retrase el Brexit al 31 de enero de 2020 para evitar una ruptura caótica este octubre, otro aplazamiento que prevé la posibilidad de ruptura antes si Londres logra que el acuerdo de retirada sea aprobado previamente por la Cámara de los Comunes.

El acuerdo será confirmado por las capitales mediante procedimiento escrito. La UE esperará primero el visto bueno de Reino Unido antes de lanzar este procedimiento, que se cerrará en las siguientes 24 horas.

También en Europa, la presidenta entrante del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, acompañada de los líderes de las tres mayores economías de la zona euro, han rendido un último homenaje a Mario Draghi por su labor de estos últimos ocho años al frente del instituto emisor y al que han coincidido en señalar como salvador del euro.

Lagarde, quien asumirá la presidencia del BCE de forma oficial el próximo mes de noviembre, pero ha escenificado este lunes junto al banquero italiano el traspaso de poderes, se ha desmarcado de los líderes políticos y en un emotivo discurso ha anunciado su compromiso "de no repetir las tres famosas palabras" de Mario Draghi, en referencia a la fórmula 'whatever it takes' con la que el italiano garantizó la pervivencia del euro y será recordado en el futuro.

Al otro lado del Atlántico, los inversores continúan pendientes de las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China, así como de la reunión de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos este miércoles.

A ello se suma la publicación del dato del Producto Interior Bruto (PIB) de Estados Unidos, también el miércoles, y del PIB de la eurozona al día siguiente.

Las mayores subidas las han presentado Siemens Gamesa (+1,82%), Meliá (+1,7%), ArcelorMittal (+1,6%), Grifols (+1,58%), CIE Automotive (+1,41%) y Aena (+1,09%), mientras que en el terreno negativo han destacado Viscofán (-3,95%), Ence (-2,35%), Bankia (-1,8%) y MásMóvil (-1,54%).

El resto de bolsas europeas han finalizado con subidas. Así, el Ftse 100 de Londres ha cerrado con un alza del 0,19%, mientras que el Dax de Fráncfort lo ha hecho un 0,49% y el Cac 40 de París un 0,28%.

Por otro lado, el precio del barril de petróleo de calidad Brent, referencia para el Viejo Continente, se situaba en 61,45 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) se colocaba en los 55,77 dólares.

Por último, la cotización del euro frente al dólar se mantenía en 1,1097 'billetes verdes', mientras que la prima de riesgo española bajaba a 63 puntos básicos, con el interés exigido al bono a diez años en el 0,308%.