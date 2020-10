El gerente de la Destilería Arehucas, Carlos Iglesias, ha explicado que la empresa se ha sumado a la lucha contra el coronavirus con la destilación de alcohol de uso sanitario, al haber paralizado la producción de ron por el cierre preventivo de su fábrica.

Esta industria canaria dedicada a la elaboración de rones y licores ha puesto a disposición de Sanidad, "tanto nuestras existencias, como la capacidad productiva".

Actualmente la destilería ubicada en Arucas dispone de 1,08 millones de litros de materia prima para destilar alcohol, para geles hidroalcohólicos y obtener alcohol sanitario o para bebidas.

Además, Arehucas tiene 53.000 litros de alcohol neutro de más de 96 grados apto para uso sanitario y 10.000 litros de alcohol desnaturalizado de 96 grados, que sirve para fabricación de geles antisépticos.

Desabastecimiento

Aunque la empresa siempre ha tenido esta producción de alcohol sanitario como segunda vía de negocio, apenas dedicaba a esta actividad un 5 por ciento de su producción y, ante el cierre de sus fábricas y de la distribución por "evitar exponer a los trabajadores al contagio", ha dedicado sus instalaciones a este fin.

El alcohol destilado es parte del producto de Arehucas, además del aguardiente que fabrican ellos mismos. Este alcohol que viene de fuera, ahora "se destila para que alcance la graduación necesaria para su uso sanitario" y se distribuye a "farmacias, veterinarios, hospitales y para la fabricación de hidrogeles desinfectantes", entre otros usos.

La fabricación de ron "está parada", por lo que este producto en bruto se destila para que alcance los 96,4 grados" o las características necesarias según el producto, por lo que la industria canaria "ha puesto todo a disposición de este fin". Según ha señalado, "en España hay desabastecimiento de este alcohol", por lo que aunque hasta el momento se está distribuyendo en Canarias les han contactado para distribuir en Península.

"No hay fabricantes nuevos y no hay nuevos negocios", por lo que en España "están desabastecidos y casi nadie tiene alcohol", ha destacado Iglesias, quien agrega que el problema es que "no hay y habría que cultivar más caña para poder hacer más alcohol", lo que es un proceso largo.

Para obtener este producto para uso sanitario, Arehucas almacena el alcohol en depósitos en grandes cantidades y, una vez se va destilando, pasa a depósitos más pequeños de 20.000, 50.000 y 100.0000 litros; para la venta llenan botellas, bidones o incluso cisternas de transporte con capacidad para 24.000 litros si fuera necesario.

Agilización burocrática

Como ha detallado el gerente de Arehucas, el alcohol tiene una "burocracia y un sistema de control complejo" que alarga el proceso. La destilación "se puede realizar en un plazo corto de tiempo con el equipamiento adecuado", pero se requieren permisos y procesos específicos que llevan "varias semanas".

Como ha apuntado, "si Sanidad se coordina con las administraciones competentes" y se concede la exención de ciertos trámites o la agilización de estos "es posible generar este producto en apenas 24 horas".

En los últimos días antes de la implantación de las medidas, cubrieron "el abastecimiento de rones y licores a las grandes superficies y comercios" con "pedidos grandes para al menos un mes".

En el caso de que la demanda sea mayor, "en los almacenes hay 'stock' para abastecer", por un periodo de tiempo.

Arehucas, fundada el 9 de agosto de 1884 por Alfonso Gourié, factura en torno a los 30 millones de euros y exporta a países de varios continentes, hasta 54.000 litros de cerca de una veintena de productos diferentes entre ron y licor.