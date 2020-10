"Existe desapego hacia el turismo de congresos por el resto de la industria"

Sin duda el desapego de esta segmentación por el resto de la industria turística, el desconocimiento de la sociedad y la poca visibilidad que las instituciones públicas en Canarias, le dan a esta segmentación, nos ha llevado a tomar esta decisión. A todo esto, le sumamos la terrible crisis sanitaria y económica en la que estamos sumergidos, el resultado es claro, la unión del sector es necesaria. Todos estos fueron los ingredientes para que nos activáramos un importante grupo de empresas del sector. Todos estamos especializados en la organización de Congresos, Convenciones, Viajes de Incentivo y Ferias, tanto de carácter nacional como internacional. Nuestro objetivo es la defensa e intereses de las empresas de este sector para consolidar los eventos MICE como herramienta estratégica para el desarrollo económico, de empleo y generador de riqueza en el tejido industrial de Canarias. Nuestro sector debido a sus características es muy significativo, no sólo por el perfil del cliente, con un alto poder adquisitivo, sino también por lo transversal y compleja que es nuestra gestión. Básicamente tocamos un alto porcentaje de las industrias de servicio que existen en el mercado. Los servicios que damos a nuestros clientes engloban un tejido empresarial completamente independiente al que conforma el turismo convencional que todos conocemos. Por esa razón, esta asociación surge para defender nuestro espacio y contribución a la industria de Canarias.

¿A cuántas empresas representan y qué actividad desarrollan las empresas MICE?

En estos momentos y como socios fundadores somos nueve empresas localizadas entre Gran Canaria y Tenerife, por tanto, estamos hablando de una asociación de ámbito regional, todas pertenecientes a los Convention Bureau de cada isla. Además, contamos con el apoyo de la Fundación Alfredo Kraus y con Infecar, pilares fundamentales en el desarrollo de esta segmentación en Gran Canaria. En Tenerife, los socios fundadores de allí están en estos momentos con esa labor, en referencia a sus palacios de congresos y feriales. Ahora que ya estamos constituidos estamos contactando con empresas ubicadas en el resto de las Islas no capitalinas, siendo uno de los requisitos estar adheridos alguno de los Convention Bureau de Canarias. Nuestra actividad básicamente es la ejecución y desarrollo de nuestras siglas MICE -que provienen del acrónimo inglés Meeting, Incentives, Conference & Exhibition-.

Las empresas del sector MICE estamos especializadas en la comercialización, en el desarrollo y producción de eventos corporativos y asociativos en Canarias. Nuestra misión es prestarle servicio al organizador que en muchas ocasiones son multinacionales, asociaciones mayoritariamente médicas, e instituciones gubernamentales, con todos los recursos que puedan necesitar para el desarrollo de su evento. Como podrás apreciar, somos gestores de prestación de servicios puro y duro; no nos dedicamos a organiza saraos ni bodas ni bautizos. Trabajamos con una gran responsabilidad y bajo mucha presión. Este tipo de cliente, en el caso de que algo no marche como estaba previsto, es un cliente nada condescendiente con ningún error. Además, que cada vez que salimos a vender al exterior, promovemos y gestionamos el nombre de nuestras islas, ya sea Tenerife o Gran Canaria o cualquiera de las restantes. Por tanto, una mala gestión y nos jugamos el nombre y la imagen de nuestras islas. Una gran responsabilidad.

¿Qué volumen de negocio generan en el sector turístico de Canarias los eventos corporativos, el turismo de congresos y convenciones y los viajes de incentivos?

En el año 2018, de momento no tenemos a nivel regional todavía los datos del 2019, el segmento MICE atrajo a Canarias 205.916 participantes, que generaron una facturación de 178 millones de euros. Unas cifras nada despreciables para un sector estratégico. Piense que estas personas que nos visitan bien sea por un congreso, una convención, son prescriptores de nuestro destino. Realmente es algo trágico que muchas cadenas hoteleras e inclusos subdestinos, no sean capaces de ver que los congresistas, que vienen a nuestras islas mayoritariamente siendo sufragados sus gastos por empresas u organismos, no seamos capaces de sacarles mayor valor y aprovechemos su estancia para promocionar el destino, e incluso venderle su próxima estancia. Son realmente clientes de perfil alto al que apenas le hacemos casos como clientes potenciales para futuras visitas. Una pena que falle en Canarias esas visión comercial y estratégica.

Sin embargo, tanto empresas privadas como públicas, nos gastamos grandes cantidades en hacer campañas en sus países de origen, pero cuando tienes aquí en tu isla retenidos durante cuatro días a esos clientes potenciales y prescriptores de tu destino, no hacen nada. Luego escuchas decir que tenemos que traer clientes de un alto poder adquisitivo. Mira el resultado, nosotros los traemos y nadie se fija en ellos. Parte de culpa la ha tenido las direcciones comerciales en Canarias que, que, sin visión estratégica de este sector, apenas han trabajado el cliente directo. Y este es el mejor de los clientes directos que puedes encontrar. Te pagan por venir, te promocionan y encima si fuéramos listos, les venderíamos. Esta es una industria en la que cada año tienes que salir a captar al 100% de los clientes.

¿Y puestos de trabajo, directos e indirectos?

En un estudio que está trabajando el TIDES de la ULPGC y el Convention Bureau de Gran Canaria, con quienes colaboro, hemos cifrado alrededor de los doscientos puestos de trabajo entre directos e indirectos, que un congreso de 600 participantes de media, puede llegar a generar. Piense que en el desarrollo de nuestra actividad podemos observar la transversalidad del sector. Haciendo un pequeño resumen puedes apreciar la cantidad de agentes que intervienen desde su comercialización hasta la ejecución de un evento MICE, destacando agencias de creatividad para el desarrollo del material promocional de candidatura; agencias de promoción online y offline; departamentos jurídicos y administrativos; DMC - Destination Management Company-; agencias locales receptoras; palacios de congresos; establecimientos alojativos; hoteles; fincas y espacios singulares para eventos y transporte tanto aéreo, marítimo, como terrestre de personas y de mercancías; agencias aduaneras; empresas de montajes y desmontajes de estructuras efímeras - stands, alquiler de mobiliario, estructuras de gradas, moquetas feriales, decoración y escenografías, imprenta, rotulación; empresas de iluminación y sonido - incluido ingenieros para certificación de los elementos aéreos-; catering y cocinas de producción - toda una industria de alimentación y bebidas; agencias de personal -mayoritariamente para la contratación de mozos para montajes y desmontajes, azafatas, limpiadoras, seguridad, traductores intérpretes, electricistas, speaker, guías oficiales y monitores, fotógrafos y vídeo; empresas de desinfección; servicios médicos (hospitales, ambulancias, prevención...; contratación de empresas de retirada de residuos y reciclaje o contratación de pólizas de seguros.

¿Tan fastidiada se encuentra esta área de negocio como para que se hayan constituido en asociación de ámbito regional?

En estos momentos, es muy necesario estar unidos. Se espera que la recuperación se demore en el tiempo, habida cuenta de que dependerá no solo de una mayor afluencia de vuelos, sino también de que las medidas sanitarias permitan la reunión de colectivos y grupos numerosos, cuando digo numerosos, de más de 1000 participantes. Actualmente podemos trabajar con grupos de 500 personas y eso nos está dando un respiro. No obstante, como nuestro trabajo es a largo plazo, en estos momentos estamos comercializando y realizando presupuestos, para el año 2022 y 2023, incluso tenemos ya un congreso caminando para el 2024.

Realmente trabajamos con mucha planificación, a diferencia del sector turístico tradicional, el sector MICE conlleva un periodo de planificación y organización que se puede extender en el tiempo. De momento no hemos parado la comercialización ni en tiempo de confinamiento ya que una gran parte de nuestros clientes nos solicitaban información. Ha sido un tiempo duro, pero a la vez muy gratificante porque hemos estado cerca de nuestros clientes y estoy seguro que recogeremos lo sembrado. En el fondo, aún cuando Europa está metida en una gran crisis, tan pronto se resuelva el tema sanitario, quizás nos podríamos ver con una avalancha de solicitudes. Fíjese que tengo esa percepción. Ojalá así sea. Canarias es digamos para el europeo, un destino familiar, cercano y seguro no solo desde el punto de vista jurídico y físico sino también sanitario frente a otros destinos competidores mayoritariamente en invierno. Y eso es un plus para todo el sector. En fin, todo puede suceder.

¿Cómo ha afectado la crisis sanitaria del Covid 19 al sector? ¿Han sufrido muchas cancelaciones?

Realmente no conozco a ninguna empresa que esta crisis sanitaria no le haya afectado. Todos absolutamente todos hemos sido tocados por esta tragedia socio sanitaria. Explícitamente en el sector, ha habido un hecho muy significativo que a excepción de algunos grupos pequeños que han cancelado, el resto han aplazado. Digamos que todos los congresos y convenciones se han aplazado en el periodo comprendido entre finales de este año, del 2020 y a lo largo del 2021 principalmente.

¿En las campañas y demás medidas activadas por el Gobierno regional y central para recuperar la industria turística en Canarias se están teniendo en cuenta las necesidades específicas del sector MICE?

Realmente no hemos visto absolutamente nada específico para el sector MICE como tampoco para ningún otro sector, ni creo que sea el momento. No es que justifique esa ausencia, sino que en estos momentos creo que la prioridad del ejecutivo es potenciar y mostrar las excelencias de Canarias en general. Tenemos que recuperar la confianza de quienes nos han visitado e intentar que vuelvan hacerlo. Creo que es el momento de que todos ayudemos en una sola dirección y esa dirección es que el nombre de Canarias, suene en toda Europa como destino refugio y cercano. No obstante, contamos en Canarias con un gran aliado en el segmento MICE y es el Presidente Nacional del Spain Convention Bureau, el Alcalde Augusto Hidalgo, que ostenta este cargo y con quien estamos seguro va a implicarse en que Canarias esté más reconocida como destino MICE en Europa una vez comencemos arrancar ahora a final de año.

Se insiste en que para el Turismo este es el momento de cambiar y modernizar el modelo de negocio o actividad con el fin de continuar atrayendo turistas en la nueva normalidad a las Islas. Entiendo que el problema está, sobre todo, en el riesgo de congregar a muchos asistentes. ¿Qué medidas se han planteado? Y en ese mismo sentido, ¿facilita o perjudica a sus planes de recuperación los bandazos que en normativa y prohibiciones están dando las Administraciones?

Claro que es momento de cambiar, pero para cambiar, tenemos que saber a dónde queremos ir. Es fundamental crear un gran pacto de estado de la industria turística, en nuestro caso un pacto de estado/autonómico. Casi me atrevería a decir que ese pacto de estado debe ir de la mano con otro gran pacto de estado, que es el de la educación para que las generaciones más jóvenes sean conscientes de cuál es nuestra industria y lo que significa su desarrollo. Todos absolutamente todos dependemos del turismo. Piense que nuestra industria representa el 35% de los impuestos recaudados, entre los impuestos netos sobre productos y el IRPF de los trabajadores del sector. En estos momentos el sector turístico debe pensar que, si fuimos capaces de traer de China un avión comercial lleno de material sanitario, podríamos traerlo de Canadá o incluso de la propia China una vez resuelta la crisis sanitaria lleno de turistas.

Cuando Lopesan Hotel Group, mi empresa, trajo el Cirque du Soleil, sus directivos nos preguntaban por qué no tenía Canarias conexión directa con ellos, con Canadá. No daban crédito de nuestro clima y sobre todo de la seguridad que desprendíamos, ellos mejor que otro cliente, valoran que somos Europa.

La conectividad aérea y la unión público privada en este contexto es fundamental. Lo que no podemos es continuar haciendo lo mismo que los últimos 50 años, dependiendo del monocultivo de la TTOO. Y no es que esté en contra de esta segmentación turística, lo que no podemos es permitir que la industria que genera o ha generado más del 36% del PIB de Canarias, dependa de intereses ajenos. Necesitamos entre el sector público y privado establecer estrategias más analíticas y sin duda con una hoja de ruta que impulse el cambio de modelo a largo plazo, un modelo en el que las segmentaciones, tengan mayor presencia y eso nos llevará a una especialidad del sector.

Con respecto a las medidas sanitarias adoptadas, en concreto en nuestro caso al haber cedido mi Presidente, Eustasio López, ExpoMeloneras para la recogida de muestra y montar digamos otro centro neurálgico, como el Museo Elder, de atención primaria del Servicio Canario de Salud para la zona sur de Gran Canaria, las medidas han sido claras y muy precisas. Sin duda dentro de lo trágico que ha sido y está siendo esta crisis, trabajar con ellos ha sido todo un gran aprendizaje. Hemos sido espectadores en primera fila de la labor que desarrollan y sin duda muy admirable.

¿Qué fecha se han planteado como objetivo para recuperar la normalidad?

Realmente desde que celebramos la prueba de la EBAU de la ULPGC con unos 600 participantes entre alumnos y profesores, ya dimos un pistoletazo de salida a ExpoMeloneras. En líneas generales, hasta que no salga un buen tratamiento o vacuna, la incertidumbre está apoderada de cualquier industria. Podríamos darles cualquier fecha, pero es inútil hablar de una normalidad como la que solíamos tener antes de la pandemia. Ahora mismo nuestro mensaje para los grupos confirmados, que tenemos desde finales de septiembre a febrero es que Canarias cuenta con un servicio canario de salud formidable y que atendiendo a las medidas de prevención que hemos instaurado, nada deberíamos temer. Ahora bien, como decimos en el sector MICE, el diablo está en los detalles.