Los gestores optan para invertir en EEUU por tecnología, diversificación y calidad

Pedro Masoliver, ventas senior Iberia de T. Rowe Price; Inés del Molino, directora de Cuentas de Schroders; Pilar Martí-Fluxá, directora de Ventas Institucional de JP Morgan AM; Teresa Molins, sales director de Franklin Templeton; y Celso Otero, gestor de Renta4 Gestora, fueron los cinco ponentes, pertenecientes a la firmas patrocinadoras del webinar, y los encargados de ofrecer las claves para invertir en EEUU en el encuentro moderado por la periodista Susana Criado que, además, contó con con la colaboración de EFPA España. Con los mercados protagonizados por una alta volatilidad y el Ibex 35 con una caída superior al 30% en lo que va de año, el director de Renta4 Gran Canaria, Mariano Sanginés, explicó antes de la charla la importancia del papel del asesor financiero en estos tiempos de pandemia.

La pandemia ha acelerado el desarrollo tecnológico, en el que EEUU es líder

“No está siendo un año nada sencillo, en el que ha quedado claro que el asesoramiento no es reemplazable, hemos analizado el escenario, buscado oportunidades y yudado a comprender al ahorrador tanto grande como pequeño cómo se estaban deteriorando los precios, sobre todo en España, porque el año no ha sido tan malo a nivel general”.

Con este panorama en el mercado nacional, Estados Unidos se convierte en una buena opción. No obstante, uno de sus índices bursátiles, el que hace referencia a los cien valores de las compañías más importantes del sector de la tecnología, el Nasdaq, acumula una subida superior al 32% en lo que va de año. “En la era post-Covid, habrá empresas ganadoras y perdedoras”, explicó Teresa Molins, sales director de Franklin Templeton, que señaló como claras vencedoras a las compañías tecnológicas, pues la transformación digital que ya comenzaba a darse antes de la pandemia se ha agilizado debido a los sucesivos confinamientos repartidos por todo el mundo, que ha provocado que se den zancadas en lugar de pasos, también en el ámbito de la salud. En todo este escenario, Estados Unidos es un claro líder mundial, “está a años luz”, recordó Molins, que insistió en la importancia de la diversificación no sólo geográfica, sino también sectorial.

A pesar de la crisis, el hecho de que Estados Unidos siga siendo la primera potencia económica mundial le ha permitido reaccionar de manera mucho más rápida y eficiente. “Han implementado ayudas en el ámbito laboral y monetario, lo han hecho rápido y lo han hecho a lo grande”, aseguró Pilar Martí-Fluxá, directora de Ventas Institucional de JP Morgan AM, que recomendó que toda cartera tenga una exposición elevada al mercado americano.

La misma opinión compartió Inés del Molino, directora de Cuentas de Schroders, que recordó que el año de la renta variable europea no termina de llegar y, por lo tanto, no llegan tampoco las mismas oportunidades ni con la misma solidez que en EEUU cuando hay más volatilidad. “El mercado americano está mucho más desarrollado, es como un refugio de calidad que sufre menos la influencia del exterior, algo que sí ocurre en los emergentes y en el europeo”, explicó Del Molino.

Los contertulios señalan la variedad de empresas como punto fuerte del país americano

Con este panorama tan halagüeño, “la pregunta no es estar o no estar en Estados Unidos, sino cuánto tener”, afirmó Pedro Masoliver, ventas senior Iberia de T. Rowe Price, que resaltó que la variedad de compañías que tiene este país no existen en ningún otro sitio, desde las ultratecnológicas, como Zoom, Amazon, Apple o Google, hasta las dedicadas a energías alternativas como NextEra o también otras más pequeñas que actúan en uno o dos o tres estados, pero que tienen una capitalización significativa para poder invertir. A esta variedad se suman unos estándares de gobierno corporativo que tampoco existen en otro lugar, recordó Masoliver. A estas diferencias con respecto a Europa se suma el Banco Central Americano, “un organismo que manda sobre todos y que actúa mucho más rápido que el Banco Central Europeo, donde se da la paradoja de la Torre de Babel, donde hay muchos estados que hablan de maneras tan diferentes que cuesta llegar a entendimientos”, explicó finalmente Celso Otero, gestor de Renta4 Gestora, que recordó que la macroeconomía americana está siendo muy potente debido a esta unidad, lo que favorece un crecimiento fuerte y permite que el desempleo, que repunta como en otros lugares, se pueda bajar más rápido, a lo que se suma un mayor consumo debido a que también la microeconomía se encuentra en mejor estado.