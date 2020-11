BBVA ha estrenado una herramienta para que las empresas puedan conocer a través del análisis de datos cuál es su huella de carbono. Así lo explicó ayer en el foro Sostenibilidad, modelo empresarial rentable y de futuro, organizado por Prensa Canaria, en colaboración con el BBVA, el director territorial de la entidad financiera en Canarias, José Manuel Martín, quien destacó que el BBVA es el primer banco en incorporar esta funcionalidad y apuntó que las empresas puedan contar con ella para mejorar sus planes de sostenibilidad, ya que este tipo de sistemas “facilitan mucho” este proceso.

Martín aseguró que el momento actual, en el que el sector económico canario capea los efectos provocados por la crisis del coronavirus, es bueno para que las empresas comiencen a pensar en hacerse más sostenibles. “Es momento de replantearnos nuestra estrategia de futuro para salir de este bache”, sostuvo.

Los empresarios coinciden en que a largo plazo es rentable invertir en sostenibilidad

Por eso, recalcó que se debe apostar por un modelo de negocio “más rentable, competitivo y más sostenible en el tiempo”, además de reflexionar sobre cómo llevar a cabo una producción más responsable con el medio ambiente. Una de las variables es la mejora de la eficiencia energética, que aunque “requiere un desembolso inicial, luego reduce la factura en el futuro”, en un ahorro que podría situarse entre el 10% y el 45%. Algo en lo que BBVA también puede asesorar a las empresas gracias a su acuerdo con la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Energéticos (Anese).

Para Martín la sostenibilidad empresarial debe convertirse en algo “estratégico” y tiene que dejar de verse “como un elemento de responsabilidad corporativa” para pasar a ser “un elemento de diferenciación”.

Mesa de debate

Posteriormente, en la mesa de debate de este foro también participaron el director global de Soluciones Sostenibles del Grupo BBVA, Daniel Navia; el presidente y CEO de Domingo Alonso Group, Óliver Alonso; y el CEO de Canaragua, José Juan González.

Todos coincidieron en que la inversión empresarial en sostenibilidad es rentable, sobre todo si se mira a largo plazo y en que cualquier momento es bueno para comenzar a desarrollar planes que mejoren el respeto medioambiental de la empresa.

Para Alonso la aparición del coronavirus no puede ser una excusa para paralizar las acciones de las empresas en busca de la sostenibilidad. De hecho, detalló que Domingo Alonso Group sigue adelante con todos los planes que había iniciado, como son la puesta en marcha de una recuperadora para el tratamiento y reciclaje de diferentes materiales, así como la instalación de placas fotovoltáicas en sus instalaciones.

Asimismo, valoró que las empresas deben buscar el asesoramiento en otras entidades financieras y empresariales para que les asesoren en este camino, ya que convertirse en negocios más sostenibles está al alcance de todas las sociedades.

Alonso considera que las empresas que todavía no lo hayan hecho “deben comenzar a dar pasos porque la sociedad lo está exigiendo”.

José Juan González también opina que “era ayer cuando había que pensar en sostenibilidad”, ya que “si no la has incorporado ya, llegas tarde y te estás jugando la continuidad de tu negocio”. González argumentó que la sostenibilidad no solo es una oportunidad de desarrollo económico y generación de empleo, sino algo fundamental para el futuro de las empresas y de Canarias.

Asimismo, puntualizó que hasta Europa ya ha indicado “que la salida de la crisis tiene que ser verde” y Canarias “debe de tener claro si quiere aprovechar fondos de la UE cuál es la hoja de ruta”.

Para González la sostenibilidad medioambiental también debe pasar por la sostenibilidad económica y ratificó que se trata de actuaciones que terminan por ser rentables y están al alcance de todas las empresas ya que se fundamentan en “hacer más utilizando menos recursos”.

“Estamos preparados para impulsar con nuestra experiencia y compromiso social con Canarias un modelo de crecimiento económico sostenible para hacer frente a los retos actuales de la sociedad canaria”, aseguró.

Aspecto medible

Además, valoró que debe ser algo “medible” que pueda apreciar el consumidor a través de la información facilitada por ejemplo en los etiquetados, para que no lo “puedan utilizar las marcas solo como estrategia de marketing” y también abogó por favorecer fiscalmente a aquellas entidades que sean más respetuosas con el medio ambiente. “Estamos de acuerdo en que quien contamine pague, pero quien depure también debe de ganar”, consideró el responsable de Canaragua.

Por su parte, Daniel Navia aseguró que la sostenibilidad es el siguiente reto al que se enfrentan las empresas después del de la digitalización. Ahora la llegada de la crisis por la pandemia del coronavirus está reforzando en el patrón de consumo “la preocupación por esta materia” y mantuvo que esa dimensión será “cada vez más importante”.

El directivo de BBVA alentó a las empresas a dejar de esperar a que se implanten tecnologías futuras porque muchas ya están aquí, “son cosas que se pueden hacer ya y los ahorros que conllevan se pueden conseguir mañana”, subrayó.