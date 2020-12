El ‘cero turístico’ manda al paro de larga duración a la mitad de los desempleados

La crisis turística, agravada ahora por el veto del Reino Unido a Canarias, ha eternizado en la cola del paro a la mitad de los desempleados isleños. La especial dureza con que el coronavirus ha castigado al Archipiélago ha reducido la capacidad del mercado laboral a mínimos históricos. Mucho más que en el conjunto del país. Casi no hay ofertas de trabajo en una Comunidad Autónoma cuyo motor económico, el que mueve por sí solo alrededor del 40% del Producto Interior Bruto (PIB), no consigue salir de la unidad de cuidados intensivos. Ya no solo se trata de que el número de parados haya aumentado un 29% en apenas nueve meses, sino de que el desempleo de larga duración, ese en que están atrapados quienes llevan más de un año buscando sin suerte un trabajo, lo ha hecho la friolera de un 44%.