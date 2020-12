Con la entrada en vigor de los nuevos Presupuestos del Estado para 2021 se pone en marcha también una nueva normativa que cambia la forma de compra de los billetes de los canarios para viajar tanto en las compañías aéreas como en la navieras. Hasta ahora en las plataformas de reserva on line la condición de residente era la primera que se debía cumplimentar, desde hoy será la última, según se establece en una disposición adicional de la ley de presupuestos que se publica en el BOE. Ello no supone cambios, no obstante, en la bonificación del 75% del precio del billete tanto para viajar entre islas como a la Península. Con este cambio, al iniciar una compra, los clientes obtendrán en primera instancia el precio completo de los billetes sin el descuento del 75%, dado que éste se aplicará ahora en el apartado ‘datos del pasajero’, antes del pago.

Cambia la compra de pasajes por internet; se pondrá la condición de residente al final

En lo que respecta a las navieras que operan en el Archipiélago, Fred. Olsen, con el fin de evitar posibles confusiones sobre el precio de los pasajes, ha insertado un destacado aviso en su web.

El cambio se produce a instancias del Ministerio de Transportes tras varias demandas del Gobierno de Canarias poniendo en evidencia la subida del coste de los traslados a la Península desde que en 2018 aumentara el descuento desde el 50 al 75%. Un estudio encargado a la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia estableció el encarecimiento de los billetes en un 24%, con puntas de días en los que podía alcanzar un aumento del 50% en el precio.