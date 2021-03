Canarias se posiciona entre los destinos con más reservas turísticas para el verano

Los europeos siguen queriendo venir de vacaciones a Canarias. Tras un año de pandemia, en el que la industria turística ha reducido su actividad al mínimo, las Islas se mantienen entre sus destinos favoritos. Esto es al menos lo que evidencian las cifras de reservas del turoperador TUI, que recogen que de cara a la temporada de verano, Gran Canaria y Tenerife se cuelan entre los cinco destinos que despiertan más interés para sus clientes. El Archipiélago aventaja en número de reservas incluso a Baleares, que era antes de la pandemia el lugar predilecto para descansar en verano.

Según el TUI Holiday Atlas Summer 2021, –que recopila los destinos vacacionales más populares de los clientes europeos de TUI, el mayor grupo turístico del mundo–, Grecia y España son los países que están recibiendo un mayor número de reservas. En el país heleno, Creta es la isla que está registrando más solicitudes, mientras que en España, Canarias está por delante de Mallorca como destino preferido de los turistas que mueve el turoperador.

De esta manera, Baleares se cae del top cinco de los más buscados por los clientes de TUI para este verano, con Creta como primera opción, Gran Canaria en segundo lugar, seguida de Rodas, Tenerife y Antalya.

A pesar de que el turoperador prevé que las reservas para Mallorca puedan aumentar en las próximas semanas, perder el liderazgo de las reservas de TUI preocupa al destino balear.

Según lo difundido por la publicación especializada en turismo FVW, el CEO de TUI Alemania, Marek Andryszak, asegura que “las Islas Canarias gozan de una gran confianza entre los veraneantes alemanes y siguen siendo demandadas en la actualidad”. Sin embargo, advierte que esperan para Mallorca “una reaparición al inicio de temporada” y que esto devuelva a España el liderazgo frente a Grecia.

Canarias también sale bien parada entre las reservas turísticas que realizan los clientes de TUI en el Reino Unido, ya que según el Holiday Atlas, Tenerife se cuela también entre los cinco destinos proferidos por los británicos para este verano. Además, esta misma isla está siendo muy popular también para los veraneantes belgas y holandeses.

El turoperador alemán destaca la baja incidencia del virus en las Islas y su seguridad

En 2019 TUI transportaba a Canarias 2,5 millones de turistas procedentes de Alemania, Bélgica, Holanda y Países Nórdicos. El volumen de pasajeros que movieron las aerolíneas del grupo TUI cayó un 72% en 2020 debido a la crisis provocada por el coronavirus, pero el gigante turístico espera poder reflotar el negocio a partir de este año.

Lo cierto es que el CEO y director financiero del Grupo TUI, Sebastian Ebel, ya le transmitió al área de Turismo del Gobierno de Canarias la pasada semana que Canarias tenía muy buenas perspectivas turísticas de cara al verano. Ebel les informó de que el Archipiélago era el primer destino a nivel internacional y se mostró muy optimista respecto a la reactivación de los flujos turísticos en la temporada veraniega. El directivo de TUI señaló especialmente al Reino Unido y Alemania, los dos mercados emisores de turistas más importantes para el Archipiélago, como los que tienen más perspectivas de recuperación. Para Ebel, las Islas parten con ventaja “por esa condición de ser un destino único, con un excelente concepto de salud y de seguridad, que ha hecho que estén muy en la mente de nuestros clientes”.

No solo TUI ha anunciado de manera reciente un incremento en el número de reservas turísticas para el verano. Jet2holidays, operador turístico del Reino Unido, también ha informado de un fuerte aumento de las reservas para este verano, tras el anuncio de la desescalada británica

Sin embargo, el sector hotelero en el Archipiélago es prudente. Ya anunciaron a finales del mes pasado que no acelerarían sus planes de reapertura por esta desescalada y fían la recuperación a las campañas de vacunación, no solo en los principales mercados emisores de turistas, sino también en Canarias. Por eso, son cautos y creen que no será hasta el final de la temporada turística de verano cuando pueda comenzar esta reactivación.

El pasaporte Covid camina





La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció ayer que su equipo ultima una propuesta legislativa para crear un certificado digital que “facilite los movimientos dentro de la Unión Europea (UE) y al exterior” de aquellos viajeros que hayan sido vacunados contra el coronavirus, pero también a aquellos que cuenten con anticuerpos o acrediten un resultado negativo en un test antes de viajar. Von der Leyen ha apuntado que la propuesta se presentará este mes y “respetará la protección de datos, la seguridad y la privacidad”. De este modo, Bruselas cede para crear lo que muchos llaman “pasaporte Covid” para los viajeros inmunizados que pedían países como España o Grecia para reactivar el turismo. | E.P.