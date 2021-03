“Aspiro a ser como mi tía Carmen”

Completamente, hay dos consejeros delegados, ambos con el mismo peso, llevando diferentes departamentos. Se tienen un gran respeto. No por ser mujer o ser hombre tienes más posibilidades, viene condicionado porque somos una empresa internacional. Se valora el perfil profesional. Hay camareros de piso, por ejemplo. Hace años sí se veía que el sector del turismo era más de hombres, pero ha cambiado. Según cifras de 2019, el 56 % de nuestra plantilla eran hombres y el resto mujeres. Cada año se incrementa el número de directivas, no es igualitario porque ha resultado así.

El turismo ha sido un sector feminizado en la base, ¿faltaba el salto en los puestos directivos?

Se ha ido incrementado el número de mujeres directivas. No tenemos un sistema de cuotas. En el departamento de Tesorería de España somos ocho mujeres y dos hombres. Y en el corporativo de reporte a los accionistas, hay dos hombres y tres mujeres. Otro ejemplo, la directora de Administración de Obras es una mujer. Se valora la profesionalidad.

¿Cómo le ha marcado la figura de Carmen Riu, la mayor líder turística española?

Sí que lo es. Me ha marcado tanto a mí como a mis primos y mis hermanos, desde pequeña ha sido mi referente, la he idolatrado. Aspiro a ser como mínimo igual que ella y esa aspiración ya es difícil. Me enorgullece saber que no solo es mi jefa, sino también mi tía. También mi padre es un referente.