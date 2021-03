Las navieras envían buques al Puerto de La Luz para sortear el canal de Suez

Las navieras han comenzado a enviar buques al Puerto de La Luz para sortear el bloqueo del canal de Suez. El presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Luis Ibarra, confirmó este sábado que el recinto capitalino será uno de los beneficiados por la crisis comercial provocada por el accidente del Ever Given, un buque portacontenedores de grandes dimensiones, que encalló el pasado jueves en el paso marítimo egipcio. Las compañías pretenden así evitar el atasco que se ha formado en el mar Rojo y bordear las costas africanas, de tal manera que Canarias sea una escala en su viaje a los puertos de Europa central -principalmente Róterdam, Ámsterdam, Amberes y Hamburgo-.

“Es pronto para saber el alcance real que tendrá esta crisis porque todo dependerá del tiempo que tarden en solucionar el accidente”, apuntó Ibarra, “pero todo lo que pase por el Cabo de Buena Esperanza [Sudáfrica] nos será beneficioso”. Por el momento, destacó que las compañías ya han confirmado que varios buques procedentes de Asia y con destino final en Europa pasarán por las Islas con cargueros con capacidad para 12.000 teus -contenedores-, algo que ya se barajaba desde un principio.

Los cargueros descargarán en la Isla mercancías que iban a ir al Mediterráneo

El recinto capitalino será una escala en el tránsito de mercancías entre continentes, aunque no podrá albergar mega cargueros como el accidentado al no contar con grúas capaces de operar con embarcaciones de hasta 24.000 teus. Los buques descargarán en la Isla los contenedores que tenían como destino los puertos del Mediterráneo antes de proseguir hacia su destino final en el mar del Norte. Esta parada permitiría a las compañías evitar hacer desvíos hacia el estrecho de Gibraltar y así no demorar más el viaje. Un trayecto en el que La Luz puede posicionarse mejor que otros recintos, tales como Algeciras, Tanger Med -Marruecos- o Sines -Portugal-, según explicó Ibarra. “La ubicación de Las Palmas es perfecta en este sentido”, subrayó.

La crisis comercial desatada por el Ever Given beneficiará, además de al movimiento de contenedores en las diferentes terminales de La Luz, al suministro de combustibles. Fuentes de la compañía petrolera Oryx señalaron que la situación en el canal de Suez “puede ser positiva” para sus instalaciones en el recinto grancanario, pero todo dependerá del tiempo que el paso marítimo permanezca bloqueado y el posterior desatasco en el tráfico de buques en el mar Rojo. El calado en la zona de La Esfinge permite albergar petroleros con casi 300 metros eslora.

Las fuentes consultadas coinciden en que todavía es pronto para conocer el alcance que tendrá la presente crisis comercial en el tráfico marítimo de La Luz. Todavía no hay fecha para desencallar el carguero; y una vez logre solventarse el accidente el paso deberá descongestionarse. Las navieras han señalado que en la zona existen más de 200 portacontenedores atascados hasta nuevo aviso. El lunes se esperan nuevos movimientos por parte de las navieras tras el parón del finde semana.

En este sentido, Ibarra señaló que el Puerto notará las repercusiones del bloqueo en Suez a mediados de semana, pues los buques tardan una media de entre siete y ocho días en darle la vuelta al continente africano procedentes del sudeste asiático. “Todo dependerá de cuántas compañías opten por desviar sus buques, del producto que transporten, la urgencia del destinatario”, señaló el presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas.

La ruta africana es más complicada que la alternativa del canal de Suez al ser esta más larga y presentar problemáticas como la piratería, sobre todo para aquellos buques que necesiten parar a repostar. Entre Singapur, principal recinto del sudeste asiático, y los Países Bajos rodeando África hay una distancia de unos 23.300 kilómetros, frente a los 16.400 que existen vía Egipto. En cambio, tanto desde Singapur como desde Suez hay unos 20.000 kilómetros hasta el Archipiélago.

Ibarra señaló, además, que no habrá problemas de suministros en el Archipiélago, puesto que los buques que utilizan la ruta del canal de Suez no tienen normalmente como destino las Islas. En España, las consecuencias logísticas serán mayores en otros recintos, principalmente en el Mediterráneo. “Un bloqueo como este rompe la rotación de contenedores”, explicó, al mismo tiempo que destacaba que la situación será “puntual” y no se alargará, previsiblemente, más de un mes.