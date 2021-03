El presidente de Egipto, Abdelfatá al Sisi, ya ha ordenado la puesta en marcha de los preparativos para descargar los contenedores del carguero Ever Given y aligerar el barco para un desplazamiento forzoso si fracasan los esfuerzos en curso para desencallarlo del canal de Suez. Descargar el barco es actualmente la tercera opción para mover la nave. Las dos primeras opciones son remolcar el barco desde ambos lados con remolcadores, mientras que la segunda es sacar arena y barro de debajo de la proa con dragas. El taponamiento del Canal abre la vía de comunicación a través del Cabo de Buena Esperanza, siendo el Puerto de La Luz paso obligado de los grandes portacontenedores que se dirigen a centroerupa. Las navieras ya envían buques a Gran Canaria ante la incertidumbre.

No obstante, el director de la Autoridad del Canal de Suez, el almirante Osama Rabie, indicó que el presidente ha optado por iniciar los preparativos para la tercera opción en caso de que las dos primeras fallen, según declaraciones a la cadena egipcia Extra. De momento otros dos remolcadores locales, el Abdel Hamid Yusef y el Mostafa Mahmud, se sumarán a los intentos de arrastre, gracias a su potencia de tracción de 70 toneladas.

El almirante también indicó que las operaciones de dragado ejecutadas por la autoridad ya han conseguido retirar 27.000 metros cúbicos de arena a una profundidad de 18 metros. Aunque se comunicó que la noche del sábado se pensaba desencallar el carguero, el intento de liberar el buque de carga no ha dado resultado y se volvió a intentar sin éxito ayer con marea alta.

No obstante, los equipos de salvamento comunicaron pasado el mediodía que habían conseguido liberar el timón y las hélices del Ever Given, según informó una de las empresas que operan en el paso. Mientras, la autoridad gestora de la vía marítima indicó que continúan dragando tierra para liberar el casco.

Durante la madrugada fracasó un nuevo intento de reflotar el buque aprovechando la marea alta, pero ya por la “mañana se informó de que el timón y las hélices estaban liberadas”, indicó en su página web la firma de servicios marítimos Gulf Agency Company (GAC), con sede en Dubái y que opera en el canal. No obstante, GAC, que citó a la Autoridad del Canal de Suez, aseguró que “la proa del barco está todavía hundida en la orilla del canal” y que solo se había producido un “ligero movimiento lateral”.

Por su parte la Autoridad del Canal emitió un comunicado en el que no hacía referencia a estos avances. Rabie sí confirmó que continuará la labor las 24 horas del día y que se realizarán “trabajos de dragado durante el día y maniobras de tracción del Ever Given por parte de los remolcadores en los momentos compatibles con condiciones de las mareas”. Según Rabie, están participando doce remolcadores en los intentos por reflotar el buque, un gigantesco portacontenedores de 400 metros de eslora y una capacidad de carga de 224.000 toneladas. Tanto GAC como Leth Agencias, otra firma especializada en servicios logísticos en canales y estrechos, aseguraron que alrededor de las 16.00 hora local (15.00 hora canaria)

Entretanto, se acumulan barlas entradas del Mar Rojo y Mediterráneo en espera de su desbloqueo y, aunque algunas naves ya han desviado sus rutas para circunvalar África, en la mañana del domingo ya sumaban 327. Esta cifra incluía 134 en Port Said en el Mediterráneo, 151 en Suez, en el Mar Rojo, y 42 en el Gran Lago que hay en medio del canal.

El cercano puerto jordano de Aqaba se prepara

El puerto jordano de Aqaba, en el mar Rojo, ha preparado un plan de contingencia de cara a la llegada de muchos barcos que permanecen desde el martes de la pasada semana a la espera de que el canal de Suez sea desbloqueado. La Comisión Marítima de Jordania informó ayer de que ha aumentado el nivel de alerta en Aqaba para poder hacer frente a la previsible congestión de barcos, cuando el canal de Suez quede reabierto a la navegación. “La comisión ha aumentado el estado de alerta en el puerto de Aqaba para garantizar la seguridad marítima en el caso de que la nave que está bloqueando actualmente el canal de Suez sea reflotada”, dijo el director general de este organismo, el general Mohammad Salman, según la agencia oficial de noticias, Petra. “Hemos elaborado un plan integral en cooperación con los socios de los sectores público y privado para gestionar gradualmente los barcos que lleguen después de la apertura del canal de Suez“, agregó Salman. Detalló que actualmente hay al menos trece embarcaciones, que transportan todo tipo de mercancías, ganado y materiales químicos, cuyo destino final es Aqaba, único puerto de Jordania y el principal en el norte del mar Rojo, después del puerto de Suez.