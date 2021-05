Un año duro y con incertidumbres

Los sindicatos salen hoy a las calles, tras el paréntesis de 2020, con el objetivo de reivindicar la vuelta a las negociaciones que se interrumpieron a mediados de marzo del año pasado cuando se decretó el estado de alarma. El Gobierno se encuentra en plenas negociaciones con la Unión Europea (UE) para las reformas que se ha comprometido a realizar para que lleguen los tan ansiados fondos europeos necesarios de cara a la recuperación de la actividad económica. Y antes de que el Ejecutivo dé luz verde a las reformas que reclama Bruselas, y ante la reticencias de las organizaciones empresariales, las centrales sindicales quieren recordar en esta Fiesta del Trabajo que no se van a olvidar de la derogación de la reforma laboral, de la reforma del sistema público de pensiones y del incremento del salario mínimo interprofesional (SMI).

Pero el día a día de muchos trabajadores y autónomos en este año de pandemia ha estado más centrado en la inseguridad y, en ocasiones, en la angustia ante un panorama nada halagüeño. Juan Hernández, agricultor autónomo, cree que «no podemos perder el optimismo» pese a la que está cayendo y espera que la recuperación sea más rápida que la de la crisis económica de 2008. Otros como Elías Verona, trabajador en una empresa industrial de alimentación, ha tenido la suerte de estar en un sector considerado esencial en el confinamiento y se ha salvado de los ERTE, quizá por eso espera que la situación se recupere pronto para que la actividad se normalice y la planta en la que desarrolla su labor vuelva a estar al 100% de su producción.

Para otros trabajadores este año laboralmente hablando ha sido especialmente duro e incluso «durísimo» como relata Eduardo Luis Jiménez, que trabaja en la hostelería, un sector especialmente afectados por la pandemia. Verónica Acosta, vinculada al sector turística, ha estado sujeta a los vaivenes del cierre hotelero y a la caída de visitantes, por eso concluye que este último año ha sido «horrible» y ahora, en un hotel urbano, espera levantar cabeza aunque la incertidumbre siempre está ahí.

Pero tampoco en la Administración pública la situación ha estado como para lanzar las campanas al vuelo. Benito Aguiar es profesor de Secundaria y es uno de los contratados como refuerzo por el Covid que, a día de hoy, no saben exactamente qué va a pasar cuando acabe el curso en junio porque su contrato está vinculado a lo que decida la Consejería de Educación con este personal y depende también de la evolución de la situación sanitaria.

¿Y los jubilados? Pues viendo en la calle como cierran negocios y la gente está «triste», indica Adelina Jaén, procedente de la enseñanza, donde trabajó cerca de 30 años. Después de dos crisis económicas consecutivas solo ve «precariedad» en los trabajos, sobre todo en los jóvenes. «Ha sido un año duro y difícil para los jóvenes que no saben cuál será su futuro laboral», advierte.

Eduardo Luis Jiménez trabaja en la rama de la hostelería y califica este último año de «durísimo». «Ha sido toda una incertidumbre, falta de información porque no sabía si iba a cobrar o no, si era la empresa la que tenía que hacer el papeleo o si lo tenía que hacer los empleados en el Sepe y, además, la empresa hizo un recorte brutal de la plantilla». Jiménez Malpica trabaja en una empresa de catering en un hospital de Tenerife y con el confinamiento todos los trabajadores fueron al ERTE por el cierre del establecimiento. Después abrieron con un servicio mínimo pasando de 41 empleados a seis: «la mayoría de la plantilla siguió en ERTE y en diciembre plantearon un ERE que pudimos frenar pero ahora estamos otra vez en regulación temporal de empleo, pero no de fuerza mayor», relata.

«Ha sido un año durísimo, sin saber si íbamos a cobrar o no, he estado hasta dos meses sin ingresos»

Elías Verona - Trabajador de la industria

«No he parado por ser un sector esencial pero sí ha afectado a los compañeros temporales»

Elías Verona trabaja en una empresa industrial de alimentación desde hace tres años y medio y en su caso no ha estado afectado ni por ERTE ni por despidos pero sí ha vivído la reducción de la actividad que ha supuesto la pandemia, la no renovación de contratos a los trabajadores temporales y la incertidumbre que se vive en la calle y en muchas familias. «No se notó en exceso el confinamiento porque éramos un sector esencial y no tuvimos que parar, además como empresa de alimentación tenemos los protocolos de higiene bastante rígidos, la novedad ha sido más fuera que dentro y solo tuvimos algunos ajustes para implantar grupos burbuja y entrada y salidas escalonadas». El «efecto papel higiénico» también cogió al resto de empresas que manufacturan alimentos por el fuerte incremento de la demanda que se produjo en esa etapa. Pero, por contra, también les ha afectado directamente la reducción de las exportaciones y el cierre del turismo y las restricciones en la restauración, lo que ha provocado una caída de la actividad en algunos segmentos de la producción. Ello provocó que no se pudiese renovar los contratos del personal.

Elías Verona se ve afortunado porque no le ha afectado en el trabajo en este año y pico de pandemia: «lo más triste es ver como hay compañeros que no pueden seguir por la caída de la demanda en hostelería y turismo y lo mal que lo están pasando los que trabajan en estos sectores. El daño colateral lo vemos aquí porque no se ha parado la producción pero sí que los temporales no siguen con nosotros, espero que vuelvan cuando se recupere la demanda».