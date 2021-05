Marina Suites, Gold by Marina y Buendía Corralejo Nohotel, propiedades del Grupo Satocan han recibido el premio de ‘Travellers’ Choice 2021’, que otorga Tripadvisor, la mayor web de viajes del mundo, en base a las opiniones de sus millones de usuarios recogidas en un solo año. Se otorga este premio a todos los hoteles que han recibido excelentes críticas consecutivas durante los últimos años. Con este premio los tres hoteles están entre el 10% de los mejores hoteles de todo el mundo.

Los rasgos distintivos que lo han hecho merecedor de los aplausos de sus huéspedes han sido el trato cálido y personal para que el cliente se sienta como en su casa; y la calidad de sus instalaciones, apunta un comunicado.

Gold by Marina, además, ha sido premiado con el ‘Travellers’ Choice Best of the Best 2021’ en la categoría ‘Los 25 hoteles románticos más populares de España’. Este y Marina Suites son hoteles de cuatro estrellas ubicados en Gran Canaria. Buendia Corralejo está en Fuerteventura y fue inaugurada en julio de 2019. Los tres hoteles volvieron a abrir sus puertas durante el año pasado tras el cierre por la covid.