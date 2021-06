Kai Mikaelsen: «Autoridades y empresarios deben unirse para apoyar nuevos proyectos»

¿Qué lecciones puede sacar el sector turístico de la pandemia y cómo afrontar la nueva etapa?

Todos hemos perdido en esta pandemia, las empresas han perdido mucho dinero pero sobre todo los empleados, que han tenido que estar en ERTE y eso sí ha dolido. Pero como empresarios debemos tener la vista larga y ver más a largo plazo, por lo que estoy convencido de que esto se recuperará pronto y volveremos a trabajar como antes.

¿Cree que el sector volverá a los niveles anteriores a la crisis o hay que reconfigurar el destino?

Seguro que volveremos a los niveles de antes aunque tardará un poco más de tiempo. Esta nueva situación requiere de un esfuerzo de todos, incluidas las autoridades, para continuar desarrollando el destino y todos los productos turísticos.

¿Canarias sale fortalecida después de la pandemia en relación a sus más directos competidores o hay debilidades?

Difícil pregunta. Probablemente la estabilidad que tiene el destino Canarias hace que se pueda seguir ganando terreno en relación a los destinos competidores.

¿Cuáles son los planes de Servatur en esta nueva etapa?

Estoy satisfecho con el crecimiento que hemos tenido en los últimos años y queremos seguir creciendo poco a poco con las oportunidades que se nos presenten, pero tampoco queremos crecer a cualquier precio o con cualquier tipo de producto. Deben ser oportunidades buenas como esta –la compra del Hotel Don Miguel a la cadena RIU– o como el Beverly Park. Estamos dispuestos y preparados para seguir invirtiendo en el crecimiento del destino Canarias en general y en Gran Canaria en particular.

¿Se cerró la operación del Beverly Park? ¿Cuál es la situación del establecimiento?

Vamos a comprar el hotel cuando lo podamos hacer. La operación se está retrasando por temas internos de la administración concursal. No tenemos prisa y cuando nos comuniquen que lo podemos comprar lo haremos. Nosotros presentamos la oferta en su día y desde entonces estamos esperando a que se solucionen esos problemas.

¿Qué supone para Servatur la compra del Hotel Don Miguel en esta línea de expansión del grupo?

Esta es la segunda vez que Servatur compra un hotel de RIU porque ya lo hicimos anteriormente con el Waikiki en 2015. Es un placer comprar un hotel de esta cadena porque se encuentra entre los mejores operadores de hoteles vacacionales en el mundo y cuando compramos un hotel de RIU es un establecimiento muy bien gestionado y con buen personal. Hay buen entendimiento entre las dos empresas y en unas semanas se cerró el acuerdo.

Hay grupos turísticos que están vendiendo hoteles y activos mientras que otros invierten y se expanden ¿Está Servatur reposicionándose en el sector para la etapa postcovid?

Estamos encantados de poder seguir creciendo en Canarias porque se trata del mejor destino turístico del mundo por su clima, sus infraestructuras, su personal, etcétera.

¿Cómo ve los principales mercados emisores de Canarias ahora que acaba lo peor de la pandemia?

La gente lleva sin viajar casi un año y medio y tiene muchísimas ganar de volver a viajar otra vez y Canarias está entre sus prioridades.

¿Puede haber problemas añadidos con la conectividad ante la situación de las compañías aéreas?

Va a existir mucha demanda y con ella se recuperará la capacidad aérea. Hay muchos aviones y aerolíneas y todos viven de disponer de vuelos y solo hace falta que crezca la demanda para que se recuperen los mercados y las conexiones.

¿Cree que los 15 millones de turistas que alcanzó Canarias antes de la pandemia es un cifra que volverá a repetirse?

Se puede tardar un par de años en recuperar ese nivel de visitantes pero no tengo la bola de cristal para saberlo. Lo que no entiendo es porqué de estos 15 millones de turistas Tenerife recibe un millón más que Gran Canaria. Tenerife es un buen destino pero, en mi opinión, Gran Canaria es mejor porque tiene mejor clima, mejores playas y mejor oferta pero lo que falta aquí es que todos los empresarios y las autoridades tenemos que colaborar, eliminar las fricciones y respaldar incentivos e inversiones privadas como es el caso del proyecto del Siam Park, que al final beneficiará a todo el mundo. Las Palmas capital es mejor destino turístico que Santa Cruz de Tenerife, por eso tenemos la posibilidad de ser el destino número uno pero falta la colaboración conjunta y apoyar los proyectos que puedan beneficiar al sector turístico.

Canarias defiende desde el inicio de la pandemia el control en los aeropuertos con pruebas a los que entran ¿Cree que se debe mantener esta dinámica hasta que se erradiquen los contagios?

Sí claro, hay que mantener este tipo de restricciones. En unos meses todo el mundo estará vacunado en Europa y creo que como máximo en un año todo estará arreglado y volveremos a la normalidad. Lo importante es seguir con la vida diaria con ciertas restricciones que la hagan posible. Medidas como el pasaporte verde europeos son las que hacen falta para que los ciudadanos vuelvan a su vida normal y los viajes forman parte de la misma. Yo mismo viajo mucho y llevó tiempo con tests y haciendo cuarentenas pero es así para incentivar que la gente vaya haciendo su vida normal.

El ‘brexit’ se inició poco antes de que se iniciara la pandemia ¿Cuando se normalice la situación habrá problemas añadidos para los británicos tras su salida de la UE?

No creo. Mi hijo vive en Londres y no nota ningún problema con el brexit. Los británicos siempre van a querer viajar y nosotros siempre vamos a querer recibir a los turistas del Reino Unido. Para el cliente británico es un protocolo en el aeropuerto y los destinos tienen que estar preparados para este tipo de situaciones a fin de facilitar la entrada de estos turistas en los aeropuertos.

¿Hay una tendencia a la concentración de turoperadores y empresas turísticas tras la pandemia? ¿Puede afectar negativamente al sector?

No lo veo como un problema. Nosotros trabajamos con todos los turoperadores, siempre puede haber algún riesgo por un grupo grande que pueda absorber a otro pequeño y tenga más poder, pero no es un problema porque hay muchos jugadores en el mercado y cada vez más clientes reservan directamente con nosotros también. En Servatur siempre hemos tenido una relación muy cercana con los turoperadores y la vamos a seguir manteniendo porque ellos juegan un rol importante en el sector. Los turoperadores también están on line, se puede reservar directamente al hotel o a través de un intermediario pero la mayoría de las ventas son en las webs también de los propios turoperadores y así los clientes tienen más opciones de planificarse sus vacaciones.