La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat), que preside Jorge Marichal, solicita la mayor celeridad posible en la puesta en marcha del programa de vacaciones del Imserso y la modificación de los pliegos para cumplir con los requisitos legales y ofrecer «un Imserso digno a nuestros mayores».

Los viajes del Imserso fueron suspendidos temporalmente en abril de 2020 debido a la pandemia. El pasado 22 de junio el Consejo de Ministros dio luz verde para la contratación del programa y el 1 de julio se abrió el plazo para solicitar las plazas. En concreto, se autorizó la realización de contratos para atender el programa de termalismo, del 1 de octubre de 2021 al 31 de diciembre de 2022, y de turismo, entre el 1 de octubre de 2021 y el 31 de agosto de 2022.

Las plazas se distribuirán en los siguientes lotes: costas Península (54%), Baleares y Canarias (28%) e interior (17%).

La patronal hotelera presentó un recurso hace unas semanas al pliego de licitación del Gobierno entendiendo que, al igual que el anterior, este contenía «carencias, fallos y errores» y que los hoteleros se encontraban en una situación de indefensión.

Desde la Confederación se invita al Gobierno a revisar el programa del Imserso, incluso incrementando la partida en este periodo, recordando que por cada euro invertido en este programa se recuperan 1,6 euros. «Por lo que es un buen negocio», asegura el presidente de Cehat, Jorge Marichal, recordando que se trata de un programa «muy importante para la industria turística y más necesario que nunca».

La patronal subraya que los precios del programa están muy por debajo de los costes, tal y como refleja un estudio realizado por la Universidad de Alicante. «El Imserso exigía hasta el momento que los alojamientos turísticos ofreciesen por 20 euros la noche más IVA, alojamiento, desayuno, almuerzo, cena, agua, vino en las comidas, animación, y servicio médico en hoteles de 4 estrellas. Es completamente inasumible», explica Jorge Marichal. «Sigue funcionando gracias a una aportación generosa de los establecimientos o porque servía como complemento a su actividad y les llevaba a reducir las pérdidas».

Cehat insiste en que se trata de un «programa deficitario» para los hoteles, cuyos pliegos se deben corregir «inmediatamente», aumentar la asignación del programa y llegar a un acuerdo con los subsectores afectados, para que no haya controversias y se pueda lanzar «de forma urgente un programa consensuado».La patronal señala que no se habían solicitado las medidas cautelares por la situación de dificultad que atraviesa el sector. Y destaca que el programa es necesario no solamente para el sector alojativo, sino también para el resto de intervinientes como agencias de viajes y transportistas. «El Gobierno está perdiendo una oportunidad de oro para utilizar una palanca que beneficie a los máximos afectados por esta pandemia: los mayores y el sector turístico», dice Marichal.